El gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Roberto Barría, denunció irregularidades en el manejo de préstamos anteriores. Una red, definió, en la que tiene identificada a una persona de la administración anterior que influenciaba para liberar las tierras que no habían cumplido con los préstamos pendientes, perjudicando al banco. Una especie de fraude, que tendrán que definir las autoridades competentes. Barría añadió que en la regional de Darién estaban a punto de desembolsar otros préstamos que no cumplían con las garantías. Aunado a esto, levantará una auditoría con los jueces ejecutores para recuperar las fincas decomisadas que no producen nada al Estado. Lo primero será conversar con los dueños para hacer arreglos de pago, y de no acudir, subastará las tierras. El BDA tiene una cartera morosa de $78 millones.

En el pasado se pedían préstamos al banco, pero no usaban el dinero para cultivar, ¿cómo va a fiscalizar el buen uso del préstamo?

Mucha gente decía “esta tierra cuesta tanto, voy a pedir un préstamo y que el banco me la compre”. Piden un préstamo y no pagan la garantía para que el banco se quede con la finca.

¿Cómo va a garantizar que eso no ocurra durante su administración?

Lo que pasa es que nosotros, desde hace mucho tiempo y no sé si lo cumplía el pasado gobierno, cuando aprobábamos un préstamo lo hacíamos por avance de obra. Es decir, si el productor hace mejoras en la finca se desembolsa el dinero poco a poco, según cumpla con el plan de inversión. Así se paga o se desembolsa poco a poco, no se entrega el cheque completo para que lo use a su gusto. Eso no se hace. Se hizo en algunas administraciones. Es más, tengo un caso que van a tener que ir a la fiscalía porque aprobaron un préstamo con dos fincas de garantía y dos sociedades donde la suma era casi de $800 mil y el gerente de turno le dio la instrucción a la regional que entregara el cheque íntegro. Un solo pago. Yo hice la inspección de la finca y es un rastrojo, no hay equipo sembrado, no hay nada.

Como ese caso, ¿cuántos habrá?

Hasta el momento solo llevo ese, pero debe haber muchos más.

¿Qué hará con esos casos?

Vamos a poner las denuncias, es que si no lo hago me convierto en cómplice. Te comento que en Darién nos hemos encontrado con la aprobación de créditos que no cumplen con las garantías, ya la suma aprobada es de casi un millón de dólares de diferentes productores que supuestamente han comprado ganado, que el ganado no existe, no tienen ni siquiera la finca para tenerlo. Todo eso está documentado. Es un supuesto fraude.

¿Quién otorgó esos préstamos?

Es ahí donde está el problema, es una red. Tanto el productor como el funcionario que lo atendió en el banco están inmiscuidos en el negocio. Todos están ganando ahí. Estamos haciendo investigaciones y el que va a caer, caerá, definitivamente. Creemos que es la punta del iceberg.

¿Esa plata la va a recuperar?

De lo que hemos visto en Darién, la plata no se ha desembolsado. Los préstamos están aprobados, inclusive está el dinero en la regional para que hicieran los cheques, en algunos casos para darle el dinero a los productores. Yo mandé a parar todos los desembolsos. Di instrucciones a los regionales que no entregaran ningún cheque hasta que no se hiciera el estudio de uno por uno de los casos. Estoy casi seguro de que esos préstamos no se van a poder entregar.

¿Se ha topado con situaciones similares en otras regionales?

En otras regionales es en los juzgados ejecutores. Ellos han usado su poder ejecutor para hacer acuerdos fuera de cámara con los dueños de los préstamos. Se ponían de acuerdo y dejaban el expediente guardado para no seguir cobrando.

¿Cómo se repartían el dinero?

Eso no lo sabemos porque no han querido cantar. Ya tenemos uno agarrado y dijo que no está solo, pero no quiere involucrar a nadie más por el momento.

¿Cuántos funcionarios del banco pueden estar involucrados en esto?

Es una red. Una persona en Panamá era el que manejaba todo. En su momento era uno de los jefes acá, no te puedo decir el nombre, sí lo sé. Eventualmente se sabrá quién es. No sé cómo manejaban los pagos que hacían, pero inclusive liberaban tierras que no habían cumplido con los préstamos pendientes y salían libres en el Registro Público. Por suerte nos dimos cuenta y giramos una orden al Registro para gravarlas nuevamente.

¿Qué pretendían al liberarla?

Mira un ejemplo. Vendieron una tierra que le debían solamente $8 mil al banco. Le pagaron $7 mil al banco, quedó un saldo de un poco más de mil dólares, pero le pagaron $8 mil al dueño y la vendió en $500 mil. La corte falló a favor del dueño. El que va a perder la plata es el que la vendió en $500 mil. El juez decidió que se tenía que revertir y tienen que hipotecar de nuevo. El dueño solo tiene que pagar la diferencia al banco y se queda con su tierra.

¿Cómo evitar la politización de los préstamos?

Primero que todo, la política le dejé colgada, no estoy en política.

No es porque usted esté en política, sino porque ocurre...

Los créditos que serán aprobados se harán de acuerdo al proceso y cumpliendo con las garantías. No vamos a aceptar créditos para favorecer a cercanos de diputados, que piden que se aprueben préstamos para alguien. Eso no va a pasar. Todo el que aplique para un crédito en el banco tiene que pasar por el proceso y cumplir con las garantías necesarias. Y todos los proyectos que se aprueben van a tener forma de repago, ahí no vamos a prestar plata a lo loco, plata que no es nuestra, para que no la paguen nunca. Por eso es que tenemos $78 millones en cuentas por cobrar a lo largo de estos 10 o 15 años. Vamos a hacer ingentes esfuerzos para ver cómo recuperamos el dinero contactando a los deudores, haciendo arreglos de pago y si no lo logramos tendremos que vender las tierras. Tenemos que recuperar la inversión.

¿Van a vender las tierras?

Sí, están confiscadas. Están secuestradas por el banco desde hace años.

¿Qué hace el banco con las tierras?

No hacemos nada con eso ahí, es un pasivo. Tenemos que ver cómo ponemos el dinero a circular para tenerlo disponible y hacer más préstamos.

¿Y cuándo va a empezar a subastarlas?

Estamos en eso. Ahora mismo estamos haciendo un inventario a nivel nacional con todos los jueces ejecutores para ver cuáles están prescritas, porque hay muchas cuentas prescritas también. Ya tenemos la fórmula de cómo hacerlas pagar, pero por la falta de ejecución de cobro de las antiguas administraciones, prácticamente esta cartera está perdida. Entre comillas, se puede recuperar. Tenemos ese montón de tierras secuestradas que podrían servir para préstamos pero están estancadas en un cajón.

¿De cuántas hectáreas estamos hablando?

No te puedo decir la cifra exacta pero hay propiedades valiosas. La deuda asciende a $78 millones, pero yo creo que las tierras ahora valen mucho más porque al tener más de 10 años de estar secuestradas, hay que tomar en cuenta la plusvalía. Tenemos un buen capital, si nos ponemos a ver; al nosotros tratar de sacarlas de los jueces ejecutores y conversar con los dueños, bienvenidos sean los arreglos de pago porque no queremos quitar las tierras a nadie. El banco no quiere tierras, quiere dinero para seguir prestando. Pero los que no quieran hacer arreglos de pago, o no se presenten al banco, nosotros tendremos que tomar medidas extremas de hacer avalúos a las propiedades y ponerlas en subasta pública. No podemos venderlas directamente porque son propiedad del Estado. Con la ayuda del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría se realiza un avalúo y se presentan a subasta pública.

¿Cuántos años tienen esos casos?

Creo que hay uno de hasta 20 años. Muchos han prescrito.

¿Cómo sabe que la tierra existe o que la finca no la volvieron a vender?

Para que una prescripción sea efectiva, se tiene que solicitar. Si no se solicita la deuda queda vigente. Se puede reactivar, pero la tierra sigue ahí, Todas tienen una marginal en el Registro Público, no las pueden vender, no pueden traspasarla, aunque claro que aquí en Panamá todo es posible y no sabemos lo que habrá pasado en otros gobiernos. Una vez que entra a cartera jurídica el préstamo, se deja de cobrar el interés; la cifra no cambia. Son los $78 millones en cartera morosa hasta que se obtenga la garantía del juez ejecutor. Lo que sí genera más valor es la tierra que puede contar con plusvalía, con esos años que han pasado pudo haberse revalorizado.

Cuando habla que tiene tantos años, ¿cómo sabe que no la usaron para otra cosa?

No lo dudo. Lo que pasa es que nuestro registro público se maneja, diría yo correctamente. Todos los fraudes se han denunciado. En lo que se refiere a las tierras que están hipotecadas en el BDA, la única forma que se le va a levantar la garantía que esté en manos de un juez ejecutor; que el juez gire una nota al Registro Público. Te quiero adelantar que hay varias personas presas por eso, en este gobierno que pasó. Hemos detectado en las auditorías que estamos haciendo, que se hicieron levantamientos de gravámenes de propiedades que no se habían terminado de pagar y ya están liberadas, incluso algunas se vendieron.

¿Cómo será el orden de la venta?

Primero estamos haciendo un inventario a nivel nacional de lo que tenemos en la cartera.

Tiene que ir a ver la tierra, a ver si existe...

Exacto. Luego de tener la respuesta de lo que tenemos físicamente, llamamos a los dueños y tratamos de hacer un arreglo de pago y tratamos de sacarlo a flote. El banco no necesita las tierras, es mejor que estén en manos de los productores para que produzcan comida para el país. Pero si no cumplen con el llamado tomaremos la decisión de ponerlas en subasta previo avalúo de las entidades.

Hay presiones políticas, ¿cómo lidiará con ellas?

Yo creo que somos de la misma línea. No vamos a estar recibiendo presiones de nadie para hacer cosas que estén fuera de la ley.

El retorno de los préstamos, ¿cómo lo va a garantizar?

Esa es una de las falencias del banco. Siempre está la gente promoviendo a los funcionarios que coloquen préstamos, pero no les dan seguimiento. Colocan el préstamo, lo aprueban, desembolsan y más nunca le dan seguimiento. Tanto es así, que las carteras están vencidas. No han cobrado. Estamos montando una campaña, además que estamos sumando más personal técnico al banco para dar seguimiento a los préstamos aprobados y asegurar el repago a la inversión. Ya no va a ser que te presto y te vas. Ahora se tiene que visitar semanalmente.

Necesitará más personal para eso...

Sí, estamos nombrando más abogados y contadores, para dar seguimiento.

¿Cuántas personas forman la planilla del banco?

A nivel nacional hay casi 800 personas. Son 36 sucursales.

¿Cuántas ‘botellas’ hay de ellos?

Han aparecido muchas “botellas”, pero ya las hemos sacado. Lo que estamos haciendo es optimizar lo que tenemos y vamos a reforzar los departamentos que lo necesitan, como el área de crédito, técnica y fiscalización. Creo que vamos a tener que crear otras posiciones en esas áreas porque había muy pocas nombradas.

Si busca asegurar el retorno, las necesitará...

El panameño es buena paga, si le cobras. Si no le cobras no paga. Nosotros cada préstamo que estamos aprobando lo hacemos por etapas, y ahí está la asistencia técnica también que aprobaron en el desarrollo del proyecto. Vamos a dar más seguimiento a los préstamos que estamos haciendo.

¿Piensa ampliar la cartera?

Nosotros tenemos para este año $78 millones para préstamos. Nos bajaron $12 millones por la contingencia que hubo por la pandemia y quedaron en $68 millones y algo. Ya de esos millones nos quedan solamente $20 millones para terminar hasta noviembre. Cuando entramos en junio ya se había prestado un 28% del monto. Desde junio a la fecha hemos movido bastante crédito bien estructurado, bien organizado y con buena forma de repago. De aquí a noviembre ya tendremos casi el 90 % de la cartera colocada. Para el próximo año estamos pidiendo $90 millones. El banco hace una labor social en el sentido de que como pequeño productor se puede acceder a un crédito con nosotros, con garantías más flexibles y tasas más baratas.

El BDA tiene mala fama, cuando uno le pregunta a los productores se quejan del servicio y su utilidad. Podrían pasar la función al Banco Nacional, ¿qué hará para mejorar la imagen?

En los últimos años, el banco ha agilizado la forma de ejecutar los préstamos. Se llegó a un consenso con la Contraloría General de la Nación para que los préstamos menores de $50 mil no tengan que pasar por el refrendo de la Contraloría, que es donde está nuestra traba. Estos préstamos se están desembolsando actualmente en aproximadamente 54 días. En esa administración vamos a llevarlo a 16 días. Lo que sucede muchas veces es que los clientes se equivocan, llegan al banco y piensan que iniciaron el trámite. Luego pasa un mes y se quejan que no se ha iniciado nada, pero eso a veces es producto de que no tienen la documentación completa, que es cuando empieza a contar el tiempo de desembolso. Un día traen una cédula, a las dos semanas el certificado, luego traen otro papel. Contando que primero tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros clientes y dejar claro que la fecha de manejo del crédito empieza a contar una vez que toda la documentación está entregada. Luego se pasa a los diferentes departamentos, cada uno tiene tres días para revisar la documentación y pasarla; en esto interviene el departamento de generación de crédito, de riesgos, y luego se hace el comité de crédito. Una vez se aprueba el comité de crédito deben pasar 16 días para hacer el desembolso. Nuestra tranca principal es cuando los préstamos pasan de $50 mil, podemos tener en el banco una celeridad completa, pero cuando llegan allí, se trancan.

Muchas veces cuando llegan los préstamos a la Contraloría se politizan, ¿cómo va a evitar que esto suceda?

Ya he tenido acercamientos con algunos diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y nos hemos puesto de acuerdo para homologar criterios con el nuevo Contralor, A Flores, para que en la entidad se cree un departamento especial para nuestros préstamos. Incluso puede hacerse en el banco un departamento que se dedique a fiscalizar los créditos del agro. Un departamento que no se mezcle con otras instituciones para que no haya esa tardanza en la respuesta. Sucede que llega un crédito para aprobar en la Contraloría y lo recibe un departamento que solicita una subsanación casera, pero cuando regresa al banco le toca a otro funcionario y encuentra otra cosa. Un círculo vicioso. Por ejemplo, hay un crédito que se aprobó el gobierno pasado de $280 mil para un productor en Bocas del Toro. Se aprobó hace un año y medio, el cheque está hecho desde hace 50 días en Contraloría y todavía no está firmado. Eso no es culpa del BDA. He tenido que renovar la carta de pago al Banco Nacional. Es como la quinta vez que se hace la carta nuevamente, pero no es culpa del banco. Nosotros hemos cumplido con todo el proceso. La Contraloría actualmente es como si fuera otro banco extra. Hacen un análisis completo, como si fueran los analistas de crédito y ellos no son, solo tienen que verificar que todo se cumpla.

¿La ley les obliga a hacer ese análisis?

No lo sé.

¿Por qué no pone una oficina de la Contraloría en el banco para que agilice el proceso?

Hay uno ahí.

Aparentemente no es suficiente...

Lo ideal sería que esa misma oficina que está dentro de la casa matriz hiciera los trámites a nuestros créditos y no lo hace. Los mandan a la Contraloría. Ellos están para fiscalizar cosas menores. Planillas, cosas del almacén, pero los préstamos grandes no.

En la directiva del banco manda el ministro de Desarrollo Agropecuario, ¿puede mermar su esfuerzo para evitar tráfico de influencias?

Yo creo que depende del criterio de cada uno. Te digo que si me vienen a decir que tengo que prestarle dinero a una persona que no cumple con los requisitos, voy a decir que no, y que me boten. Yo no voy a aceptar que vayan a dejar mi nombre en mal término, porque el que va a salir afectado voy a ser yo. Estoy seguro de que el ministro Roberto Linares tampoco se va a prestar para nada, ningún movimiento de esos.

