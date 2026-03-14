‘Hay una crisis de liderazgo en el país, incluida la oposición’

A juicio del exdiputado y antiguo dirigente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, la falta de claridad del gobierno sobre la estrategia frente a una eventual alza del combustible por la crisis en Medio Oriente podría acelerar el descontento subyacente en el país, y frente a ello, asegura, es necesario un llamado a las distintas fuerzas políticas. En este Polígrafo de La Estrella de Panamá, advierte sobre los riesgos de la asociación dócil de la administración Mulino con la política de control regional de la administración Trump y reconoce hay una crisis de liderazgo político en el país, incluida la oposición.

¿Cómo evalúa la reciente asociación de Panamá al llamado “Escudo de las Américas” de Trump?

Reconozco que al presidente Mulino le ha tocado una situación bastante compleja con Trump y, definitivamente, Panamá no puede plantearse entrar en un conflicto directo con Estados Unidos, pero tampoco creo que la única opción sea irse al otro extremo de decirle que sí a cualquiera de los caprichos o extravagancias de Trump. Tenemos que velar por los intereses de Panamá. Haber aparecido en la foto donde Trump está firmando lo que firmó y decir que nosotros nos sumamos a eso, definitivamente nos pone en una situación comprometedora por no querer pelear con un gobierno que va a tener repercusiones negativas para Panamá más allá de la duración de Trump. Hay gente diciendo que “hay que asumir esta posición mientras Trump está en el gobierno y, cuando él se vaya, decimos lo que realmente pensamos”, pero es que las decisiones que estamos tomando están teniendo consecuencias hoy en día y no se van a desaparecer con Trump.

¿Piensa que ese movimiento pone a Panamá en riesgo, sobre todo con el conflicto que avanza Estados Unidos en Medio Oriente?

Quisiera creer que no vamos a convertirnos en un objetivo militar para Irán o los terroristas que ellos apoyan, pero definitivamente sí va a tener repercusiones sobre nuestro país en términos de alza del precio del combustible, energía eléctrica, insumos agrícolas, en general, un alza en el costo de la vida. ¿Qué está haciendo el gobierno para prepararse frente a esa situación? ¿Qué consensos está buscando construir el presidente Mulino? ... ¿De parte del gobierno no va a haber ningún apoyo en subsidio, en reducción de costo para los productores agropecuarios? ¿Vamos a condenarlos a desaparecer?... Viene un fenómeno de El Niño en la segunda mitad de este año y que se va a prolongar hasta 2027. ¿En qué quedó el tema del Canal y de garantizar el agua para el consumo y el Canal? ¿Cuándo vamos a sentarnos todas las fuerzas políticas y sociales del país a buscar un consenso sobre eso? El presidente no puede seguir creyendo que él va a tomar las decisiones por encima de todo, porque él es el presidente.

Hay quienes dicen que Mulino está siendo “pragmático” ante Trump y que no hay muchas opciones ante las amenazas de Estados Unidos...

Nosotros estamos comprando como enemigos de Panamá a quienes Trump dice que son enemigos de Estados Unidos y que afectan su influencia en el “patio trasero”. No lo digo yo, lo dicen ellos. A (el presidente de El Salvador, Nayib) Bukele el gobierno chino le está construyendo el estadio. Le hizo la biblioteca de que la “pifea” en todos lados. Esa es inversión china, una donación 100%. Aquí va el alcalde de la ciudad de Panamá a tomarse fotos en esa biblioteca, pero no se da cuenta de que detrás de esa biblioteca tiene la bandera china. Le hicieron un puerto turístico. Y ahí está Bukele, se toma fotos y se agarra la mano con (el secretario de Estado de EEUU) Marco Rubio y todos los demás. (El presidente de Colombia, Gustavo) Petro no cuestionó fuertemente a Trump y ya Petro se reunió con Trump. ¿Qué reunión bilateral ha tenido Mulino con Trump? Mulino con Trump, solos, ninguna. Entonces, que no nos digan que no hay otras opciones. Sí hay otras opciones: poder asumir una posición digna, pensar en los intereses del país sin ponerse de alfombra del gobierno norteamericano.

¿Se está cediendo soberanía con esa política y la firma del memorándum con EEUU?

Yo creo que las decisiones que se han estado tomando ponen en entredicho la neutralidad del Canal de Panamá y, reitero, nos ponen a nosotros en medio de un conflicto donde estamos resultando perjudicados. Se ha disparado el costo de la energía en todo el mundo por la guerra. ¿Cómo analiza ese panorama tan complejo en un país tan dependiente como Panamá? En los últimos años, el país ha diversificado sus fuentes energéticas con energía hídrica, solar, eólica y de gas, lo que ha fortalecido el sistema. Sin embargo, el gobierno debe sentarse a discutir cómo enfrentar la crisis y no limitarse a imponer decisiones sin debate ni intento de construir consenso. También preocupa la ausencia del presidente Mulino. Aunque lo que ocurre afuera influye, su responsabilidad principal es administrar el gobierno. Si viaja constantemente, resulta difícil vigilar que en Panamá se cumplan las tareas que corresponden.

Tras la invasión rusa a Ucrania hubo un alza del combustible y en Panamá un estallido social.

¿Se puede repetir ese escenario? El gobierno ha hecho una lectura equivocada al concluir que las protestas contra el alza del petróleo en 2022 y contra la mina en 2023 fueron producto de dirigentes del Suntracs o del sector docente. En realidad, especialmente en 2023, fueron movimientos que surgieron espontáneamente, donde distintos sectores sociales coincidieron para protestar. Muchos jóvenes salieron por decisión propia, no porque alguien se los ordenara. Pensar que estos estallidos se evitarán descabezando sindicatos o despidiendo dirigentes docentes es un error. El país enfrenta problemas serios: el desempleo sube y el propio director de la Caja del Seguro Social reconoció que en 2025 hay menos personas cotizando. Además, aumentan el combustible y los alimentos con un gobierno impopular. Por eso, es momento de sentarse a conversar entre todas las fuerzas del país, y para eso el presidente debería estar más presente en Panamá.

Tomando ese contexto de tensiones y crisis, ¿por qué las fuerzas que se denominan de oposición, partidos e independientes, no asumen postura?

Es una autocrítica que deben hacer los partidos y dirigentes políticos, porque existe una crisis de liderazgo en el país. Liderar no es imponer ni mandar, y ahí hay una equivocación del presidente Mulino, quien parece creer que imponer decisiones es ejercer liderazgo, cuando no es así. En la oposición tampoco hay voces que estén marcando un verdadero liderazgo. Por eso los partidos deben reflexionar y asumir una posición más crítica frente a lo que ocurre. En la Asamblea Nacional no se trata de oponerse a todo lo que proponga el gobierno, pero sí de garantizar que los temas importantes se discutan.

Hay quienes aún dudan de cómo Jorge Herrera va a gestionar a la vez los roles de presidente de la Asamblea, alcalde y presidente del Panameñismo. ¿Eso no enrarece más la oposición y el partido, tomando en cuenta el panorama de crisis que se vive?

Todo depende de cómo lo maneje. Es una persona que tiene bastante trayectoria política y puede separar el rol que tiene como presidente de la Asamblea del rol que tiene como presidente del partido. En la práctica eso no ocurre... Sí, pero tú tienes un directorio nacional (en el panameñismo) de 43 miembros, hay varios diputados, pero los diputados solos no hacen mayoría. Entonces, todos los demás miembros también tienen que jugar su rol. No es una situación de que el presidente del partido es el que decide todo. Hay que tener un debate interno en el partido y la prioridad es renovar la dirigencia, que juegue un rol beligerante en el debate nacional. Es lo que demandan los panameñistas.

Da la impresión de que partido e independientes están pensando en el cálculo electoral y no en la amenaza interna e internacional que enfrenta el país. ¿Cómo lo ve usted?

Coincido contigo. Gente me dice que solo van dos años de gobierno y que están viendo primero que se hagan obras en sus circuitos para luego actuar. Mira, yo fui diputado y puedo entender esas preocupaciones, pero las circunstancias que se están viviendo requieren fiscalización, rendición de cuentas y cuestionamiento. No se puede esperar dos años.

¿Cuál es su balance de la gestión de Mayer Mizrachi en la Alcaldía de Panamá?

No puedo decir que todo es malo; se está haciendo recuperación de aceras y servidumbres, eso es positivo. Creo que se ha enfocado más en conseguir likes que en la labor de alcalde. Como influencer es lo máximo, pero como alcalde está dejando mucho: hay infraestructuras sin mantenimiento y en mal estado. Ha priorizado en cargos técnicos a creadores digitales sobre gente con capacidad de ejercer el cargo, especialmente en casos como el Parque Summit. Esa gente que lo graba le puede generar popularidad a él, pero ¿a la ciudad qué le queda? Nada.

El alcalde se defiende diciendo que trajo eventos internacionales e inauguró playas...

Esas playas ya existían, solo les cambió el nombre y dijo “yo creé esto”. A mí me pueden criticar por muchas cosas, pero mi gestión dejó el Parque Norte, cambios en Vía Argentina, Vía España, el Mercado San Felipe Neri; quedaron obras. ¿Qué obras van a quedar de la gestión de Mizrachi? ¿500 tapas de alcantarilla recicladas? Robar protagonismo de un evento que pagó el gobierno central, que fueron los Premios Juventud.

¿Piensa que eso es parte de una posible candidatura presidencial, él ha dicho que no tiene que ver?

Dijo que no correría a la alcaldía y lo hizo. ¿Qué otra justificación hay para que pongas 4 millones de presupuesto anual para publicidad en la alcaldía? Digo, para que tengamos una referencia. En mi periodo y en el periodo de Fábrega, y en el periodo de Bosco Vallarino y de Roxana Méndez, el presupuesto de publicidad de la alcaldía era 1 millón. Ahora mismo es 4 millones al año. Cuatro veces más el presupuesto de publicidad. Y cuando tú me estás diciendo que no tienes plata para hacer las obras, que has tenido que recortar presupuesto, pero el presupuesto de publicidad lo cuadruplicaste.