‘Hay una crisis de liderazgo en el país, incluida la oposición’

No puedo decir que todo es malo; se está haciendo recuperación de aceras y servidumbres, eso es positivo. Creo que se ha enfocado más en conseguir likes que en la labor de alcalde. Como influencer es lo máximo, pero como alcalde está dejando mucho: hay infraestructuras sin mantenimiento y en mal estado. Ha priorizado en cargos técnicos a creadores digitales sobre gente con capacidad de ejercer el cargo, especialmente en casos como el Parque Summit. Esa gente que lo graba le puede generar popularidad a él, pero ¿a la ciudad qué le queda? Nada.