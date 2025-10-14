Manuel Samaniego: ‘Diputados del PRD hacen campaña contra la ley anticorrupción’

En verdad, los resultados hasta la fecha han sido lamentables, mucho que desear y creo que eso tiene que ver exactamente con la conformación de las comisiones legislativas de la Asamblea. Para discutir el tema del reglamento interno necesitamos tener la Comisión de Credenciales. Recordemos que el presidente de la comisión, lastimosamente, es quien decide cuál proyecto se discute y cuál no. Nosotros somos de la postura de que debe ser simple y sencillamente por prelación, en el orden que va llegando. La Comisión de Credenciales, que ve el reglamento, y la Comisión de Gobierno, que ve los delitos anticorrupción, no tuvimos la fortuna de ganar las presidencias en esas comisiones.