Plan de ordenamiento territorial contemplará ruta del tren Panamá - David’

¿Hay planes en materia de ordenamiento territorial?

¿Cómo se evitará la especulación de precios en las tierras por donde va a pasar la vía?

¿Cuándo se va a trazar la ruta?

¿Qué plan implementará entonces para definir el uso de suelo por actividad?

¿Tiene una fecha para presentarlo en la Asamblea?

Requiere de la participación de la ciudadanía y gobiernos locales...

La ley de interés preferencial se vence en diciembre de 2025, ¿la administración Mulino tiene interés de renovarla?

¿Con los mismos parámetros?

El valor de las unidades habitacionales beneficiadas con el interés preferencial, se va a revisar, ¿qué cambios implementarán más adelante?

Sí, por eso hemos estado reunidos con los involucrados. La ley que existe actualmente es hasta $120 mil, monto de venta. Lo estamos revisando porque realmente nosotros pensamos que tiene que ser una vivienda de interés social y que esos montos deben honrar el término. Actualmente existe un tope de $120 mil con una cobertura para el Estado hasta ocho años. Cubre hasta 10 años el 100% hasta $40 mil, de $40 mil a $80 mil se mueve escalonadamente. El plan es revisar y llegar a un acuerdo, que el plan para el Estado no sea tan oneroso en la acumulación y sea más escalonado. Eso brinda la oportunidad a estas familias de que el salto de su hipoteca de interés preferencial a la hipoteca normal no sea tan dramático que le duplique la letra. Se va a llegar a un acuerdo para que escalonadamente pueda ir subiendo y cuando venza el interés preferencial puedan continuar con la letra en el sistema bancario.

Si bien el gobierno tiene que hacer ajustes presupuestales, las promotoras se quejan que este tipo de proyectos de interés social están detenidos y que los proveedores han bajado sus ventas hasta en un 40%, ¿qué va a hacer el gobierno en este tema?

Nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas y las promotoras contratistas, con los bancos, para poder revisar cómo podemos seguir apoyando a esta gran masa de familias que necesitan una vivienda de interés social. Definitivamente, bono como subsidio, no está contemplado. Pero la vivienda de interés preferencial continúa con un subsidio; de cero a $40 mil es el 100% del interés preferencial que se subsidia en estas viviendas. Además, estas viviendas tienen la zonificación donde se desarrolla, que también tienen un subsidio del Estado. Aunado a esto, las familias que aplican para estas viviendas, normalmente son de salario mínimo, no aportan impuesto sobre la renta porque reciben otro tipo de subsidios. Hay una serie de subsidios acumulados, y lo que habría que revisar es el costo de la vivienda para que sea accesible a la letra hipotecaria que el sistema bancario otorga.

¿Qué soluciones pueden plantear al respecto?, ¿convencen a las promotoras para construir nuevos proyectos?

Lo que estamos revisando es realmente cómo hacer sujetos de crédito en el sistema bancario a este gran grupo de familias compradoras. Es una realidad, para que sean bancarizados. Hemos estado viendo la posibilidad de que en el interés preferencial tengan tasas especiales para que su letra no sea castigada tan alto. Estamos revisando con el Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi) cómo se arregla o se estructura un respaldo para esas familias y bajar el riesgo que el banco valora en ese estilo de vivienda en particular.

¿Es como una especie de aval?

¿En este próximo año qué presupuesto contempla el ministerio?

El presupuesto para el ministerio es de $118 millones, de los cuales $103 se destinan para inversión. Incluye dentro de los programas planes de construcción de viviendas de continuidad. El presidente Mulino continuará con los proyectos de Estado, independientemente de la gestión en la que se iniciaron. Basado en eso tenemos el proyecto Altos de Los Lagos segunda etapa, que estamos por entregar 300 unidades de vivienda, otro en Mickey Sierra en San Miguelito que se han entregado 200 y falta entregar la otra mitad. En Aguadulce se están rescatando 181 unidades de vivienda e iniciamos el proceso, en coordinación con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) la coordinación para entregar estas viviendas. No hemos podido hacerlo porque no tienen agua. Estamos resolviendo con el Idaan para garantizar el suministro de agua, el manejo de las aguas servidas y la infraestructura necesaria para entregarlas.

El presupuesto de inversión del Miviot, ¿en qué se va emplear?

¿En cuánto equilibra el déficit habitacional estos proyectos?

Panamá tradicionalmente no ha logrado equilibrar la balanza del déficit habitacional. Pero el ejercicio hace, un esfuerzo para que no aumente. En el déficit habitacional con las instituciones no gubernamentales hay una diferencia porque uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. Nosotros entregamos una vivienda, pero si para estas instituciones no se les garantiza el agua, no tienen calles, todo suma a un déficit cualitativo. Esta gestión del gobierno está enfocada en resolver los temas de infraestructura para que esas viviendas sean calculadas como cifras para bajar el déficit habitacional.