‘Por cada víctima que denuncia, hay 20 que esperan ser rescatadas’

Por cada víctima que denuncia un caso de trata ante las autoridades, hay 20 a la espera de ser rescatadas. No es una película. Las cifras reflejan un incremento de víctimas nacionales que corresponden a niñas y adolescentes. En los últimos cinco años han rescatado a 97 víctimas, entre ellas niñas de seis a quince años. Como nos explica Dayra Campos, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, hay un subresgistro del 50% de los delitos. Entre las modalidades más frecuentes registradas están la trata con fines de explotación sexual y laboral.

Si pudiera hacer una comparación, ¿qué tanto se da este delito en Panamá en relación a otros países?

Estos espacios nos dan la oportunidad de explicar que necesitamos de la colaboración de todos. Si notan situaciones como, personas que constantemente entran y salen de un apartamento, que mueven a las chicas, muchos hombres acudiendo, movimiento de vehículos, son síntomas de que algo pasa en ese lugar. También si en un apartamento de tres recamaras entran más de una docena de colchones, algo está pasando. Estas víctimas ya no las encuentras en un bar, recordemos que la pandemia cambió el actuar de la delincuencia organizada. Los casos denunciados se estaban dando en apartamentos de cualquier edificio.

Panamá sufre el mismo fenómeno que el resto de los países. El tema no es cuántos casos de trata se dan, sino el subregistro y la cifra negra del delito. En Panamá hemos identificado de manera plena 97 víctimas desde el 2019 a la fecha. Los estudios indican que por cada víctima que acude a la autoridad a poner una denuncia, hay 20 más esperando ser rescatadas. Es decir que tenemos que estar alerta. Tenemos casos de personas que han sido explotadas laboralmente y que por primera vez se han imputado cargos por prácticas análogas a la esclavitud, y esas personas estaban en Panamá por once años. Todo ese tiempo estaban siendo explotadas.

¿Que tantas víctimas logran acudir a las autoridades y qué tantos casos reciben de terceros?

¿Cuál es el balance sobre el delito de trata en Panamá?

Esto lo indicamos porque para el 2019, 2020 y 2021 el porcentaje de niñas y adolescentes era muy bajo, no se detectaban tantos casos. Pero de ahí en adelante se ve un incremento sobre todo en casos de trata con fines de explotación sexual.

¿Niñas de qué edades y en qué porcentajes se notaron los aumentos?

¿Cómo puede ocurrir eso?

¿Cómo detectaron ese caso y por cuánto tiempo ocurrió antes de la intervención?

¿Era la única niña de esa familia que estaba siendo explotada sexualmente?

¿Todas eran familiares?

Algunas sí, otras del mismo sector donde la población era de escasos recursos económicos. No necesariamente todas eran familia pero los tratantes sí eran todos familia.

¿Qué tipo de atención recibieron estas víctimas menores de edad?

¿Cuentan con personal suficiente para dar seguimiento psicológico a las víctimas?

El compromiso requiere de un monto presupuestario para operar, ¿cuál es el presupuesto que manejan?

¿Cuánto les aumentaría el presupuesto subir el impuesto de salida del país para los extranjeros?

Todavía no hemos avanzado a ese monto, pero es un impuesto que cobran otros países. Costa Rica maneja $3 millones, nosotros aspiramos contar con ese dinero para poder brindar el servicio.

¿Pero cómo arribaron a ese monto?

¿Cuánto tiempo tarda un juicio de trata?

Cuando se trata de menores de edad, ¿cuáles son los delitos más frecuentes de trata?

¿Podemos decir que es un delito de altos ingresos para los tratantes?

¿Cómo se detecta un caso cuando la víctima es menor de edad?

Estos casos de chicas desaparecidas menores de edad, ¿a qué le suenan?

Yo pienso que no debemos descartar una situación de trata. Recordemos que existe trata trasnacional y requiere de captación en un territorio y el traslado a otro lugar para poder explotar sexualmente a las personas, si es el caso. Vemos que Panamá ha centrado el foco en la frontera de Darién, sin embargo no tenemos casos para identificar posible trata, aunque no lo descartamos. En cambio, con la frontera con Costa Rica sí hemos tenido casos tanto de personas que están entrando a territorio nacional o de extranjeras que ingresan al país.