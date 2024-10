La administración de José Raúl Mulino continuará cuatro programas de subsidios manejados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según confirmó la titular de la cartera Beatriz María Carles de Arango. No obstante, Carles señaló que aún se realizan áuditos de los beneficiarios para confirmar si cumplen o no los requisitos que exige cada programa de transferencia monetaria.

¿Cómo han sido los primeros meses de trabajo en el Mides?

Llegamos a conocer y hacer un estudio de lo que estaba pasando. Ver cómo podíamos ayudar a mejorar la situación de tantos panameños que necesitan de nuestra ayuda en diferentes instancias, como la primera infancia a través de Caipis, sistemas comunitarios, atención a niños, y adolescentes. Planeamos un foro para conocer a los chicos a través de un panel interinstitucional en el que escuchamos sus necesidades para poder contribuir en su desarrollo, con programas como Padrino Empresario, que consiste en trabajos de cuatro horas remunerado, para que el adolescente no abandone sus estudios.

Una de las cosas por las que se caracteriza el Mides son los subsidios, ¿van a mantener los programas o qué revisión ha efectuado al respecto?

Yo tengo cuatro programas de transferencia monetaria: “120 a los 65”, para adultos mayores en pobreza extrema, no por tener 65 años se hace la persona acreedora al beneficio, pues debe cumplir ciertos requisitos. También tenemos el programa “Ángel Guardián” que incluye a personas con discapacidad severa en estado de pobreza extrema. De igual forma el programa “Red de Oportunidades” para madres con niños en edad escolar, que consiste en un auxilio para que las madres puedan mantener a sus hijos en la escuela y nos cercioramos de que cumplan con los condicionamientos. Luego tenemos el programa de bono nutricional, que también es para familias que ayudamos con un subsidio para mejorar la alimentación.

¿Todos los programas los van a mantener?

En el programa ‘120 a los 65’, las personas beneficiadas, ¿todas están vivas?

Hemos hecho auditorías y nos mantenemos en eso. Nos faltan muchos por auditar porque son cerca de 200 mil beneficiarios en el país. Dentro de los cuatro programas hay personas que no cumplen los requerimientos necesarios para recibir el beneficio. La única manera de llegar a la población que lo necesita es depurar a quienes no lo necesitan.

¿Cuántas personas ha detectado que no necesitan el programa?

Ya entregado el resultado hemos retirado el nombre de aproximadamente 500 personas que no están recibiendo el beneficio porque han fallecido. En noviembre comenzamos a hacer un nuevo pago. Estas revisiones de la planilla de los beneficiarios la tendremos que hacer cuatro veces al año. Antes de los próximos programas de pago tendremos otro listado de personas que hemos encontrado que no son elegibles para el programa. Esa disponibilidad de cupos pasan a las personas que lo requieren.

En las comarcas, los índices de pobreza muestran altas cifras de pobreza infantil, ¿por qué a pesar de los programas de apoyo las familias no logran salir de esta situación?

¿Qué tanto miden estos programas para tener la certeza de que realmente impactan positivamente en el desarrollo y autogestión de las familias y lo que les hace falta para salir de la pobreza?

Panamá tiene uno de los adelantos más grandes de la región en los indicadores de pobreza multidimensional. No sólo tenemos el índice de pobreza, sino también por corregimiento y por poblaciones, como niños y niñas y adolescentes. Estábamos conversando sobre la posibilidad de hacer un índice de pobreza multidimensional para las áreas comarcales. Tenemos la información de los corregimientos que tienen mayor índice de pobreza para identificar las necesidades, si es falta de agua, habitacional, salud o educativo.

¿Qué piensan hacer con esos datos?

Muchas veces el problema es a quién le venden los productos. Se trata de zonas apartadas...

Se impuso un toque de queda para los menores de edad, ¿cuál es su opinión tomando en cuenta que Panamá ha recibido varias observaciones por parte del Comité de Derechos Humanos alertando sobre ese tipo de medidas?

No le incomoda el toque de queda entonces...

Yo pienso que una vez que nosotros le proporcionemos la manera de que esté seguro y que llamemos a sus padres, un menor de edad no tiene por qué estar en la calle en la noche. Lo saben los padres. Me parece que la situación en la que estamos, en que la violencia ha llegado a un tope, creo que es una necesidad.

¿Qué tipo de estrategias trazará el Mides para restablecer el tejido social?

¿Estos promotores ya están nombrados?

¿Cómo llegarán los promotores, por necesidad o voluntad?

¿Qué tipo de consultas reciben en la 147?

¿Cuántos casos tiene de la 331?

No te traje la estadística, pero los casos los remitimos a las regionales y ellos a su vez a los trabajadores.

Con respecto a los Caipis, ¿cuántos cupos hay disponibles y cuántos hay?

Casualmente nos hemos encontrado unos Caipis sin niños. Tenemos muy poca población en los Caipis y un horario que nos dejaron que no cubre lo que debería ser. Por ejemplo, el horario de atención que había era de ocho a once de la mañana. Hemos disminuido el costo de la matrícula de $15 a $9 al igual que la mensualidad que ahora está en $5 y hemos aumentado el lapso de tiempo de cuido, ahora de 7 de la mañana a cinco de la tarde para que los tutores puedan trabajar y tener tiempo para recoger a sus hijos. Estamos promocionando los fines de semana a los Caipis. Hay cupos. Por favor, llamen o vayan y si tienen algún problema llamen al Mides y en la medida que haya cupos se les asignan.

Los casos de explotación sexual a menores y pornografía infantil, ¿qué tipo de planes tiene en prevención?

¿Qué tantos reportes tienen en el Mides de menores desaparecidos?, ¿cómo es que se encuentran en casa de otras personas donde hay otros menores, como el caso de Bocas del Toro?

Con respecto a la ley de garantías y protección integral de Niñez, la 285, ¿cuándo la veremos en práctica?

Esa ley es la madre de muchas otras leyes y de acciones que se están dando. Ampliamente tenemos que ir implementando la ley poco a poco porque es muy amplia. No tengo un cronograma como tal, pero estamos trabajando en ella y muchas de las reuniones de consejos que tenemos se centran en dar seguimiento a la ley.

La desinstitucionalización de los niños en los albergues, ¿qué seguimiento le ha dado usted a eso?

Esto es a nivel del Senniaf. Yo pienso que el embudo son las familias que van a recibir a los niños, hay que evaluarlas bien. Me refiero a las familias de acogida y no son tantas las alternativas que tenemos por ahora. Pienso que ha disminuido el número de niños en instituciones, pero me gustaría ir suave y estar seguros de que las familias acogentes cumplen con los requisitos.