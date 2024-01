Víctor Urrutia: ‘No se justifica el alza de la tarifa eléctrica’

Hay dudas sobre la justificación que alegó el Administrador de los Servicios Públicos (Asep), Armando Fuentes, con respecto al alza de la tarifa eléctrica para un sector de la población anunciado recientemente. Para el entrevistado, Víctor Urrutia, ex administrador de la entidad (2006-2009) y exsecretario de Energía (2014-2019) la medida no está justificada. Aunado a esto, la calidad de servicio está comprometida por las constantes fluctuaciones y apagones. El tema se centra en el rol del regulador, la fiscalización y eficiencia en el servicio. No hace falta ley, según el criterio de nuestro invitado, sino ganas de trabajar.

El usuario se pregunta si el servicio de energía que recibe es el adecuado y si el alza de la tarifa eléctrica a un sector de la población está justificado. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?

Creo que la pregunta es muy válida. Nosotros tenemos un sistema que debe proveer el mejor servicio posible al mejor costo al usuario. Definitivamente no estamos recibiendo eso. Por un lado, quizás el problema que existe desde hace varios años es la calidad del servicio. El sistema tiene un mecanismo para medir la calidad del servicio y las emisiones que se hacen, que no son perfectas, resulta que por lo menos en ciertas áreas del país el servicio es completamente inaceptable y en la gran mayoría del país la calidad no es lo que se está pidiendo. No es la norma que se pide. Por otra parte, tenemos el problema de las tarifas que deberían ser calculadas en base a los costos reales que se incurre cuando se genera y se brinda el servicio eléctrico. Da la impresión por la manera en que se maneja el sistema, con la poca transparencia en que se maneja, de que no sabemos en qué momento se hacen estos cálculos pero en este momento nos sorprendemos con un cambio bastante radical en las tarifas que no tiene ninguna aparente justificación. Lo que está pasando, de que hay menos agua de lo normal, no nos ha metido en ningún problema serio. El sistema se ha manejado correctamente, se ha manejado con prudencia y no estamos en peligro de tener un problema de racionamiento.

Escuchamos que se debe acudir a la energía térmica a raíz del fenómeno de El Niño, razón por la cual se revisaron las tarifas...¿ Qué tan real es esa justificación?

Sí se ha estado recurriendo a la energía térmica, pero tenemos una amplia cantidad de energía térmica que tiene precios razonables y todavía nosotros estamos generando en más del 60% energía renovable. Así que, evidentemente podría justificarse un ligero aumento, pero no los aumentos que estamos viendo y mucho menos la forma tan drástica que ha cambiado para algunos sectores, que les ha dado muy duro.

¿Que debería hacer la Asep en este caso?

Es la que al final de cuentas aprueba los cambios. Sí es cierto que los cuadros tarifarios los elaboran las compañías, pero la Asep es la que aprueba o no. En realidad la Asep sí tiene control sobre cuánto es el monto total que se va a recaudar.

¿Es decir que la Asep puede definir el porcentaje del aumento?

Claro que puede hacerlo y lo raro es que en este momento en que hay un ajuste de una tarifa aprobada previamente haya un cambio estructural tan claro de que hay sectores que están sufriendo mucho. Eso no es nada transparente.

¿Cómo debería efectuarse un aumento tarifario?

Hay reglamentos. La ley que se ha desarrollado y documentación que indica cómo se calcula esto, y son muy detallados. En realidad el cálculo de una tarifa es un problema matemático bastante complejo. Pero al final del día hay unos números que salen y la Asep es el encargado de decidir si la fórmula es la correcta y si los cuadros tarifarios que se están efectuando van a producir esa cantidad de dinero y si es lo que queremos que pase. Yo no veo justificable lo que ha pasado, el tamaño del cambio frente a una situación que uno pensaría que se está llevando mano a mano cada seis meses haciendo los ajustes dentro del sector. Definitivamente que la energía a través de los años va subiendo, pero sí tiene fluctuaciones. El hecho es que este cambio en particular es bastante brusco y particularmente en algunos sectores, diría yo, poco usual, y no tiene sustento.

¿Qué puede hacer el usuario que no está de acuerdo con la medida?

Yo no sé si hubo una consulta pública, no la he visto. Me parece inusual la forma en que se hizo y lo más sorprendente fue el tamaño del cambio. Los recursos que quedan son de curso legal, no prometen ser muy expeditos, pero el mero hecho de que no haya consultas y si entramos a ver el detalle, inclusive el ajuste no es el que uno esperaría en esta época. Es decir, la tarifa se aprueba cada cuatro años y supuestamente se aprobó a mediados del año pasado. Cada seis meses se hacen ajustes por el cambio del costo de la energía, pero no se hacen ajustes a la forma en cómo está distribuida. Ahora sí se hizo un ajuste a la forma en cómo está distribuida y no veo ninguna justificación para eso. Creo que amerita un recurso legal que tendríamos que poner para proceder en contra. Ahora bien, hay una serie de cosas que molestan y no se atienden, el problema serio de la calidad del servicio. Existen los mecanismos y la ley dice que cuando existe esta clase de falta de calidad en el servicio las multas aplicables se revierten al usuario. Se anunció eso como si fuera una cosa nueva, cuando no lo es, siempre ha estado eso en la norma, el problema es que no se aplica, y cuando se aplican la compañía pone un recurso y se va a la Corte y ahí toma su tiempo.

Aún con los recursos de por medio, el usuario se pregunta por qué el servicio que recibe es malo y siente que nadie lo defiende...

Correcto, y te digo lo siguiente: la razón de ser del regulador es porque el negocio eléctrico y su naturaleza misma nos pone en manos de una empresa que monopoliza el servicio en un sector. Eso es un problema físico, porque no podríamos tener dos distribuidores físicamente en el mismo lugar, entonces quedas obligado a tener el servicio con una empresa. Se presume que el usuario es pequeño comparado con la empresa y para eso el gobierno interviene a través de un regulador cuyo rol es proteger al usuario. Ese es el rol del regulador, no ser imparcial, es estar del lado del usuario. Tiene que proteger al usuario tanto en el corto plazo como en el largo plazo y asegurarte que haya empresas que den el servicio. Eso se entiende, pero no veo esa actitud de decirle a la empresa que está teniendo comportamientos que no son los adecuados.

Al contrario, el usuario percibe un regulador que no necesariamente defiende sus intereses...

Esa es la percepción.

¿Por qué no se ha efectuado un contrato a largo plazo con Ensa para evitar la fluctuación de precios en el mercado spot?

Ninguna de las dos, ni Ensa o Naturgy están comprando energía a precio muy alto en el mercado spot. Ensa en este momento no tiene un contrato que, de alguna forma poco inusual, se le adjudicó a una empresa para suplir una licitación relativamente vieja que no fue concluida a tiempo y en vez de hacer una nueva licitación lo que hicieron fue reciclar el contrato viejo y le adjudicaron la mitad del contrato, la parte que tiene Edemet y la parte de Ensa no la han adjudicado.

¿Por qué?

No sé. No está bien, no estoy seguro que sea legal. Te digo que en términos generales la composición de la energía que reciben Ensa y Edemet no es un contrato, son muchos. Este contrato que no se adjudicó es un porcentaje relativamente pequeño. No puedes justificar la diferencia que hay en ese contrato, porque no representa ninguna porción importante de la energía que recibe Ensa. Es una de las variables y hay muchas cosas que están pasando. Además, el mercado spot no es que esté inusualmente alto, está más que antes porque hay menos agua, pero hay suficiente generación térmica, de buen precio. Es peor que la especulación, no está justificado.

Pero el regulador prácticamente justifica esa alza...

No lo veo tan claro porque se aprobó. Francamente no lo entiendo.

Es decir, ¿que no debería haber un alza en este momento?

No lo veo para nada claro. Además, la calidad de servicio no es lo que debería ser y por otro lado vemos el otro rol que se atribuye la Asep aunque no es el que debería ser ,de que las empresas estén financieramente sólidas.

¿Qué tan sólidas están las finanzas de las empresas?

Están bien. Los estados financieros se ven bien. Ha habido problemas de flujo de caja porque el gobierno insiste en meter subsidios a veces no justificados y a veces no les paga a tiempo. Pero financieramente, que no es lo mismo que el flujo de caja, ellos han estado constantemente por encima de lo que el regulador les había dicho de lo que iban a estar. Les va mejor, lo que lo hace menos justificable.

¿Cuál cree usted que fue la causa del apagón ocurrido el 24 de diciembre?

Yo me suscribo a decir que hubo una falla en un equipo como lo dijo Etesa. El problema es que en un sistema bien mantenido, con una falla que puede ocurrir en cualquier momento, se debería poder aislar la falla y seguir operando. Evidentemente hubo una operación errónea de las protecciones asociadas a ese equipo y cuando falló, arrastró el sistema y se fue todo el sistema al piso. Eso no debe ocurrir, pero errar es humano. Nosotros sabemos que cuando se diseña un sistema, sus elementos pueden fallar en cualquier momento, por eso se diseña un sistema con un nivel de protección y redundancia para que si un equipo se daña, sale del sistema para aislarlo y que el sistema siga funcionando sin problema. Si en ese momento el aislamiento del área dañada no ocurre con la celeridad del caso, en menos de un segundo, el sistema puede colapsar. Los colapsos son difíciles de recuperar. El hecho de que el apagón haya durado más de dos horas, por ejemplo, no sé cuánto, pero fue más tiempo del que yo hubiera estado cómodo, la demora en la recuperación no es sorprendente porque es un sistema complejo y cada vez más difícil de recuperar. Pero lo que no debe ocurrir es que colapse frente a un daño. El sistema está diseñado con un criterio que en la jerga de la industria se denomina N-1 que tú le puedes quitar un elemento y sigue funcionando. La falla fue un capacitor que fue recientenme instalado, entonces tal vez por eso el sistema no había sido debidamente probado.

¿Quién tiene responsabilidad en ese hecho?

Etesa.

Los usuarios nos sentimos mal comprendidos por el sistema, ¿por qué no se elabora una verdadera legislación que ponga orden en el mercado?

Yo pienso que la legislación podría ser mejor, pero eso no es el problema. Es la voluntad de trabajar de quien nos representa en este esquema. Legalmente nadie está feliz nunca, pero no tengo problema con la legislación actual. Yo traté de hacer unos cambios que finalmente no se pudieron hacer. Hay otros que se han sugerido, pero son ajustes. El concepto de que el usuario está pegado a un distribuidor y este distribuidor tiene un monopolio natural, es desagradable, pero es real. Tenemos que aprender a vivir con eso, pero para ello tenemos que tener un regulador que entienda su papel.

¿A qué presiones se ve sometido un administrador de la Asep?

Mira, cuando yo estaba ahí las cosas eran diferentes. Inclusive la calidad del servicio era mejor porque las empresas no habían descubierto que pueden bajar la calidad del servicio y nadie les hace nada. Entonces los teníamos amenazado que les íbamos a poner una multa y ellos hacían el esfuerzo. Es más, la red en términos generales se ha desmejorado mucho, incluso las pérdidas en distribución son mucho más altas que antes y eso no tiene ninguna justificación porque les cuesta plata a ellos, pero dicen si pierdo plata, no tengo que invertir y prefiero perder un poquito más y no invertir, que invertir y no perder. Esa clase de cosas no se deben permitir, y ese es el papel del regulador. Cuando yo estaba ahí teníamos una problema de generación en ese momento, no teníamos suficientes plantas y la calidad de servicio se disminuye en una forma más abrupta y los precios se disparan de la misma forma. Ese problema fue superado. Nosotros tenemos amplia generación. En Bayano la disminución de agua fue de 20% y el sistema ha respondido bien. El sistema eléctrico ha demostrado que a pesar de que tuvo falta de agua, no está crítico, los embalses tienen buen nivel. Es decir, no todo está mal. El sistema ha ido creciendo aunque algunas cosas se han quedado por la banda. La cobertura no es total, hay mucha gente sin luz y eso no es aceptable. La calidad de servicio es inaceptable y ahora se suma el problema del precio. Nunca han sido baratos, pero el mito de que la luz en Panamá es la más alta de la región es un mito. Panamá no tiene la luz más cara de Centroamérica.

¿Quién tiene la tarifa más cara en la región?

Yo creo que Nicaragua. Las tarifas pueden variar en cuanto a tarifas industriales o residenciales, pero podemos ser competitivos.