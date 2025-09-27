Asamblea iniciará este lunes sus recomendaciones al Presupuesto del Estado 2026

El objetivo es que las recomendaciones sean formalizadas y enviadas al <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">MEF </a></b>para que la entidad les 'dé forma' y el proyecto pueda regresar a la Asamblea para su primer debate y, posteriormente, ser llevado al Pleno para su aprobación final.<b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Herrera</a></b> reconoció el esfuerzo de los ministros y directores que participaron en las vistas, destacando la importancia de este proceso. 'Las vistas presupuestarias son una parte medular y hay recomendaciones que se harán al presupuesto', dijo.