Blandón: Ser oposición o no, la verdadera decisión del panameñismo

Los miembros del <b>Partido Panameñista</b> se alistan para la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/partido-panamenista-renovara-su-estructura-partidista-el-23-de-noviembre-FK15976030" target="_blank">Convención Nacional Extraordinaria, que se realizará el próximo 23 de noviembre. </a></b>Según el calendario electoral, del 10 al 12 de octubre deberán presentarse las candidaturas. Para José Isabel Blandón, actual presidente del colectivo, en ese momento <i>'ya sabríamos si hay consenso o no hay consenso, si va a haber más de una candidatura'. </i>Esto porque dentro de las filas del Partido Panameñista, hay una corriente política que está buscando haya una candidatura unificada.