Blandón: Ser oposición o no, la verdadera decisión del panameñismo

Los miembros del Partido Panameñista se alistan para la Convención Nacional Extraordinaria, que se realizará el próximo 23 de noviembre. Según el calendario electoral, del 10 al 12 de octubre deberán presentarse las candidaturas. Para José Isabel Blandón, actual presidente del colectivo, en ese momento “ya sabríamos si hay consenso o no hay consenso, si va a haber más de una candidatura”. Esto porque dentro de las filas del Partido Panameñista, hay una corriente política que está buscando haya una candidatura unificada.

Blandón explicó “hay varios copartidarios que están buscando que se haga un consenso, yo creo que sería sano porque al final y al cabo esta es una directiva transitoria que va a estar como máximo un año y medio dirigiendo el partido”. “Y en medio del proceso de renovación normal del partido porque el próximo año en octubre aproximadamente debe ser la elección de los convencionales nuevos y en marzo 2027 debe ser la elección del nuevo Directorio Nacional, que sí va estar por un periodo de cinco años”, dijo en una entrevista ofrecida a Telemetro Reporta.

Hasta el momento, hay varios nombres que suenan para encabezar el Partido Panameñista, como la expresidente Mireya Moscoso y el actual presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera.