Camacho no descarta alianza entre Realizando Metas y Cambio Democrático si existe coincidencia política

El diputado Luis Eduardo Camacho afirmó este lunes 19 de enero que Realizando Metas mantiene conversaciones con distintos partidos políticos y que una eventual alianza con Cambio Democrático no está descartada, aunque subrayó que cualquier acuerdo debe basarse en una visión común y no solo en intereses electorales.

Al ser consultado sobre una posible unión entre ambos colectivos, Camacho señaló que cree en las alianzas construidas sobre principios compartidos y objetivos claros.

”Yo creo en las alianzas si tienen una misma visión. No creo en las alianzas hechas solo en razón de elecciones, porque generalmente no producen buenos resultados”, sostuvo.

El parlamentario indicó que los partidos políticos deben reencontrarse con la ciudadanía y entender que su verdadera fortaleza está en responder a las necesidades del pueblo.

A su juicio, las alianzas deben construirse en función del bienestar social y no como acuerdos coyunturales para ganar comicios.

Camacho también destacó el liderazgo del expresidente Ricardo Martinelli dentro de su colectivo, al asegurar que ha sido clave en los triunfos electorales alcanzados en procesos electorales.

En medio del actual escenario político, sus declaraciones se dan mientras Cambio Democrático reactiva su estructura partidaria y mantiene presencia en el debate público nacional.