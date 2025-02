Comisión de Presupuesto aprueba traslado de fondos a la CSS para pagar jubilaciones

Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobaron la tarde de este miércoles 26 de febrero los traslados de partidas de 91.6 millones de dólares a la Caja de Seguro Social (CSS) para cumplir con el pago de las jubilaciones y pensiones del mes de febrero.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, sustentó los traslados de partidas por un monto 91 millones 620 mil 25 dólares.

Estos fondos son para reforzar parcialmente los costos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte correspondiente al mes de febrero de 2025.

Una de las condiciones que establecieron los diputados de todas las bancadas es que los fondos debían provenir de las partidas de funcionamiento y de no inversión.

De acuerdo con el desglose de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, los fondos provienen de partidas para viáticos, promoción y publicidad y mantenimiento y reparaciones.

El presidente José Raúl Mulino sancionó este jueves 13 de febrero la Ley No. 461, que autoriza la transferencia temporal de esos fondos a la CSS.

Mulino sancionó esta ley luego que fuera aprobado en tercer debate el proyecto de ley No. 186, el cual presentó en nombre del Ejecutivo Boyd Galindo.

Durante el segundo debate del proyecto de ley No. 186 los diputados de las diferentes bancadas acordaron incluir el artículo No. 5, en el que se destacó que “los fondos para la ejecución de la presente ley no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado”.

Estos fondos fueron aprobados mientras se discute en segundo debate el proyecto de ley No. 163, que reforma la Ley No.51 de 2005 que regula la CSS.