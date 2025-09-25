Comisión de Presupuesto: Diputados denuncian ‘intercepción ilegal’ de la Policía

Durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Seguridad (Minseg), diputados acusaron a la entidad de realizar una 'intercepción ilegal' contra miembros de la Asamblea Nacional (AN).Los señalamientos tuvieron lugar este jueves 25 en la Comisión de Presupuesto de la AN, en el que los diputados Jairo Salazar y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lanzaron fuertes acusaciones contra el titular de Seguridad, Frank Ábrego y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quienes se encontraban sentados frente a los diputados. 'Hace pocos días este diputado fue víctima de una interceptación ilegal por parte de la Policía Nacional (...) si el Ministerio de Seguridad cree que puede atemorizarme en mi labor legislativa por lo crítico que he sido...yo no le tengo temor señor ministro a las acciones que ustedes quieran tomar y máximo si son ilegales y contrariando la Ley', denunció Buchana.Previamente, Salazar había cuestionado al Minseg sobre el uso de los fondos de la entidad para represión de las protestas contra las organizaciones sociales que rechazaban la reforma del gobierno a la Caja de Seguro Social (Ley 462). Buchanan señaló que presentó las denuncias ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y que también hará lo mismo frente al Ministerio Público.Tanto Salazar como Buchana, críticos del manejo de la seguridad bajo la administración Mulino, señalaron que se estarían dando 'sobrevuelos' de drones de la fuerza pública en sus residencias.Buchana, que aseguró que se comunicó en ese momento con Ábrego, manifestó que incluso habría 'allanado' su auto de manera irregular.