De Robles a Cortizo: Medio siglo de escándalos sin condena en la política panameña

Suárez y Francolini también forman parte del amplio expediente del caso Odebrecht, entre empresarios, abogados y políticos. Según la fiscalía, la empresa estableció un sistemático esquema de sobornos donde participaron a distintos niveles figuras de alto perfil, entre ellas: José Domingo Arias (exministro de Vivienda), Jimmy Papadimitriu (exministro de la Presidencia), Frank De Lima (exministro de Economía), Carlos Duboy (exministro de Vivienda), sumando un total de 30 acusados, incluyendo al propio Martinelli, sus dos hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli; además de Juan Carlos Varela, su entonces titular de Exteriores y vicepresidente. Varela, quien fue compañero de fórmula y posteriormente adversario político de Martinelli, resultó electo presidente en 2014. Actualmente, enfrenta un llamado a juicio por presunto blanqueo de capitales y corrupción. También ha sido llamado a juicio Jaime Lasso, ex tesorero del Partido Panameñista, considerado por la fiscalía como una figura clave para canalizar los fondos de Odebrecht hacia la campaña presidencial de Varela. El juicio Odebrecht ha sido pospuesto tres veces, teniendo como fecha definitiva febrero de 2026. Una dilación que abre dudas entre la ciudadanía, siendo Panamá el único país en el mundo que no tiene una sola condena de alto perfil en torno a este caso.