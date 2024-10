Débil y sin liderazgo, ¿cómo está la oposición tras los primeros 100 días?

El rol de los partidos políticos llamados a ser oposición tras el triunfo del presidente de la República, José Raúl Mulino, empieza a ser cuestionado y puesto en duda por diversos sectores del país, que han calificado la actitud de estos partidos como vergonzosa, tenue y en algunos casos conveniente a sus intereses.

Pasados más de los cien primeros días del Gobierno de Mulino, la oposición aún no se percibe y hay quienes plantean que la discusión del proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) que arranca el próximo 6 de noviembre en la Asamblea Nacional, podría encender la chispa y reactivar a la oposición política partidista panameña.

Tampoco la bancada independiente ha ejercido un fuerte rol opositor al Gobierno de Mulino, aunque sí han sido crítico de algunos funcionarios del engranaje gubernamental y de algunas iniciativas legislativas y actuaciones de diputados de la bancada del oficialista partido Realizando Metas (RM).

En tal sentido, el analista político, Danilo Toro, resalta la gran capacidad que ha tenido Mulino de establecer las bases de su gobernabilidad en estos cien primeros días de su gestión, incluyendo a personas que vienen de grupos políticos que no lo respaldaron, creando así las condiciones para tener un arranque de gobernabilidad estable.

“No es que no haya habido oposición, diría yo que él ha sido exitoso porque logró sumar a sectores que antes no estaban con él, ese es un logro que yo le atribuyo a él”, afirmó Toro.

Consideró que los riesgos que tiene el mandatario para posibles adversidades van a depender de tres cosas fundamentalmente, entre ellas las necesidades rutinarias insatisfechas de la población en temas como la falta de agua, caminos o carreteras o buenas escuelas, lo que le generaría un riesgo importante de encontrar una oposición natural, que no depende de las fuerzas políticas sino del disgusto o de las insatisfacciones de la gente.

El segundo factor importante, indicó, es la oposición por coyunturas críticas, y que es otro riesgo que tampoco depende de las fuerzas políticas, y que podrían surgir frente a temas como la discusión del proyecto de reformas de la CSS y a futuro, temas como el de la minería, problemas que le representaría un riesgo de desgaste dependiendo de cómo el presidente lo afronte y que no depende de los partidos políticos.

El otro riesgo, sostuvo Toro, sí depende de los partidos político y surgirían cuando algunos grupos políticos se sientan en desventaja con respecto a lo que ellos consideren que puedan obtener o no del gobierno, sobre todo a escala de las diputaciones y algunas alcaldías.

“Si allí los partidos políticos ven que su relación con el gobierno les trae desgaste, entonces van a comenzar a pelearse con el gobierno, mientras tanto, no lo van a hacer”, indicó.

Destacó que a nivel general por parte de los partidos políticos ninguno ha asumido ese rol de oposición, y con relación al tema de la CSS ninguno, ni el panameñismo, el PRD, CD, el PP, ni Moca, ni de la bancada independiente de Vamos, han asumido una posición, “no han dicho nada”.

Toro tampoco cree que los independientes le estén ganando la partida a los partidos políticos en ese rol de oposición. “Yo no he escuchado a nadie de Vamos decir, ésta va a ser mi posición, los actores políticos no se han definido a esta fecha”.

Aseguró que el no tener una posición sí es preocupante, porque las agrupaciones políticas son las que van a decidir el tema del Seguro Social en la Asamblea.

Al respecto, el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González manifestó que no cree que el presidente Mulino haya aplicado ninguna estrategia para neutralizar a la oposición y señaló que se trata de una coyuntura muy especial en la que los partidos políticos están desconectados de la sociedad y sus aspiraciones, las cuales serían fácilmente leídas si se analizan las protestas de julio del 22 y noviembre del 23.

González considera que en este momento el gobierno está casi sólo en la cancha con una “tenue oposición” de la bancada independiente, que con muchas limitaciones trata de llenar el vacío que han dejado los partidos políticos que están fuera del debate nacional y que se han atrincherado en la Asamblea Nacional “constituyendo una bancada oficialista, algo que califico como realmente “lamentable y vergonzoso”, refiriéndose a todos los partidos políticos llamados a ser oposición.

“Ni la actual dirección del PRD, ni la bancada de diputados, con contadas excepciones, están jugando el rol que les corresponde en la oposición. Están degradando al partido a ser una bisagra con la cual el gobierno logra mayoría en la Asamblea Nacional”, afirmó González.

Expresó que en el tema del Seguro Social, igual que en los últimos años, le tocará a la sociedad organizada jugar el papel de vanguardia frente a la propuesta que pretende imponer el gobierno para compensar el déficit en el programa de pensiones; es decir, cambiar los parámetros en contra de los cotizantes. Que sea el pueblo y no el estado el que le dé la cara al problema. “Espero que al igual que en julio del 2022 y noviembre del 2023, la gente despierte y salga a defender sus derechos”, precisó González.

Para el también analista político, José Eugenio Stoute, el resultado de las pasadas elecciones, que asegura, fue excepcionalmente traumático para la mayoría de los partidos y candidatos participantes, ha dado por resultado una Asamblea de diputados preñada de contradicciones.

En primer lugar destacó, la Asamblea está dividida entre los partidos tradicionales y clientelistas, y la bancada de Vamos, la cual asegura, resulta ser una oposición responsable, por lo que confunde a muchos observadores.

Por otra parte, explicó, el resto de las bancadas responde a intereses políticos diversos, entre los que asegura “juega un papel importante el interés político y personal del refugiado en la Embajada de Nicaragua”.

Manifestó que ausentes los debates ideológicos en la Asamblea, el presidente Mulino ha logrado navegar parlamentariamente sin grandes obstáculos.

Para Stoute la reforma en profundidad de la ley de la CSS, en especial de su Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, será el parteaguas que inaugurará un nuevo rostro político de la Asamblea. “A partir de allí, sí que tendremos un panorama mucho más definido”, concluyó Stoute.