Denuncia del CONEP paraliza Comisión Nacional de Reformas Electorales

Uno de los puntos más alarmantes surgidos durante la sesión fue la revelación de que, a pesar de los años de funcionamiento del Foro Ciudadano por Reformas Electorales , no existe un reglamento interno formalmente aprobado y registrado ante el Tribunal Electoral .

Sin embargo, señalan que Jaén, sin contar con autoridad formal, propuso una representación paralela que no fue avalada por el sector empresarial.

“He buscado antecedentes y he solicitado información acerca de este reglamento del foro, y no existe en el Tribunal Electoral”, afirmó el presidente de la sesión. “Tengo información de que en una ocasión se presentó, pero se retiró después por razones de forma”.

La ausencia de este reglamento representa un vacío normativo importante. El Decreto 4 del 15 de enero de 2018 —que regula el funcionamiento del foro— establece que cada sector debe designar un principal y dos suplentes, y que el reglamento debe ser aprobado por mayoría y presentado ante el Tribunal para su publicación en el boletín oficial.

“Tratando de evitar que el día de mañana se considere que los representantes del foro no han sido elegidos democráticamente, el Pleno ha tomado la decisión de suspender esta Comisión de Reformas Electorales”, sentenció el presidente de la sesión.

La suspensión estará vigente hasta que el foro presente las actas que validen formalmente la designación de sus representantes.

El contexto político

La CNRE es el órgano a través del cual se evalúan y proponen modificaciones al Código Electoral panameño. Su composición incluye partidos políticos, sectores de la sociedad civil, estudiantes, academia, trabajadores, empresarios y representantes del Tribunal Electoral. En la sesión del lunes participaron miembros de diversos partidos como el PRD, Molirena, Realizando Metas, Movimiento Otro Camino, así como representantes de sectores académicos, ONG y la empresa privada.

El orden del día —aprobado con ocho votos a favor— incluía puntos claves como la discusión del primer bloque del proyecto de reformas, específicamente el Título I sobre “Disposiciones preliminares”. Sin embargo, la controversia por la representación empresarial desplazó todos los temas de fondo.

Reacciones y consecuencias

La denuncia del CONEP también acusó una “evidente desorganización del proceso”, que incluiría omisión en el envío previo de agendas y aprobación de mociones sin representación adecuada. A esto se sumó el señalamiento de que la institución ha solicitado en al menos tres ocasiones una audiencia con el Tribunal Electoral sin recibir respuesta.

“Esperamos que la sensatez esté por encima de los innobles propósitos de quien está perturbando la buena marcha del foro”, concluye la carta firmada por Díaz Montilla.