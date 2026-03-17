Derecho a réplica: Asamblea evaluará proyecto tras reuniones con gremios periodísticos

El debate sobre el proyecto de ley de derecho a réplica entró en una fase de revisión este martes, luego de que gremios periodísticos solicitaran su retiro durante una reunión informal con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Tras el encuentro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, confirmó que el Legislativo evaluará los planteamientos presentados por los representantes de medios de comunicación antes de tomar una decisión sobre el futuro de la iniciativa.

Herrera destacó que durante la reunión se escucharon las recomendaciones de los gremios y adelantó que se abrirá un proceso de consultas con el proponente del proyecto y con los miembros de la Comisión de Gobierno.

“Vamos a estar conversando con el proponente de la ley y posteriormente con la Comisión de Gobierno para analizar a fondo de qué manera podemos legislar en base a un tema que ya fue legislado”, señaló.

El presidente del Legislativo subrayó que cualquier decisión deberá considerar el equilibrio entre regulación y libertades fundamentales. “La democracia se ciñe en la libertad de expresión y es importante que se respeten estas normativas”, afirmó.

Asimismo, reconoció el rol de los medios dentro del sistema democrático y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la información. “Entre más democracia y más libertad de expresión hay, mejor es el contexto en el que se desempeña el trabajo”, agregó.

Sobre el futuro inmediato del proyecto, Herrera indicó que aún no hay una decisión definitiva, pese a que una de las propuestas planteadas por los gremios fue retirar la iniciativa del primer debate.

“Vamos a analizar todos los aspectos. Primero vamos a conversar esta misma semana para posteriormente tomar una decisión”, puntualizó.

El jefe del Legislativo también recordó que el derecho a réplica ya cuenta con regulaciones en el país, lo que abre el debate sobre la necesidad de una nueva ley o posibles ajustes al marco existente.