Derecho a réplica: Asamblea evaluará proyecto tras reuniones con gremios periodísticos

El debate sobre el proyecto de ley de <b>derecho a réplica</b> entró en una fase de revisión este martes, luego de que gremios periodísticos solicitaran su retiro durante una reunión informal con la <b>Comisión de Gobierno </b>de la <b>Asamblea Nacional</b>.Tras el encuentro, el presidente de la <b>Asamblea Nacional</b>, <b>Jorge Herrera</b>, confirmó que el Legislativo <b>evaluará los planteamientos presentados por los representantes de medios de comunicación</b> antes de tomar una decisión sobre el futuro de la iniciativa.<b>Herrera </b>destacó que durante la reunión se escucharon las recomendaciones de los gremios y adelantó que <b>se abrirá un proceso de consultas con el proponente del proyecto y con los miembros de la Comisión de Gobierno</b>.'Vamos a estar conversando con el proponente de la ley y posteriormente con la <b>Comisión de Gobierno </b>para analizar a fondo de qué manera podemos legislar en base a un tema que ya fue legislado', señaló.El presidente del Legislativo subrayó que <b>cualquier decisión deberá considerar el equilibrio entre regulación y libertades fundamentales</b>. 'La democracia se ciñe en la libertad de expresión y es importante que se respeten estas normativas', afirmó.Asimismo, reconoció el rol de los medios dentro del sistema democrático y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la información. 'Entre más democracia y más libertad de expresión hay, mejor es el contexto en el que se desempeña el trabajo', agregó.Sobre el futuro inmediato del proyecto, <b>Herrera indicó que aún no hay una decisión definitiva</b>, pese a que una de las propuestas planteadas por los gremios fue retirar la iniciativa del primer debate.'Vamos a analizar todos los aspectos. Primero vamos a conversar esta misma semana para posteriormente tomar una decisión', puntualizó.El jefe del Legislativo también recordó que el derecho a réplica <b>ya cuenta con regulaciones en el país</b>, lo que abre el debate sobre la necesidad de una nueva ley o posibles ajustes al marco existente.