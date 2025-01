Diplomacia con ‘prudencia’ y preferencia por EE.UU., la postura de Mulino ante Rubio

El presidente de la República colocó los puntos de apoyo del que parece será la postura de su gobierno ante la visita a Panamá del secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de las amenazas de Estados Unidos con tomarse el Canal.

“No me interesa ningún tipo de pugna, ningún tipo de confrontación. Primero, porque no hay fundamento para una confrontación (...) si un tercio de lo dicho fuera verdad [sobre la presencia china en el Canal, según Trump] habría problemas. Pero no existe y no lo hay”, sostuvo el mandatario este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino adelantó que recibirá a Rubio en el Palacio de las Garzas y que espera allí “conocer” las intenciones de Washington. Aclaró que a la fecha ningún oficial estadounidense le ha informado a su gobierno formalmente de alguna “presencia china” en el Canal ni en las terminales marítimas.

“Los puertos adyacentes, todos, no tienen injerencia en la administración del Canal, ninguna. Ni en el funcionamiento, control o mantenimiento del mismo. Son, como bien se denominan, actividades auxiliares”, dijo. Un asunto que fue foco de atención de la audiencia del Senado de EE.UU. este martes, donde los senadores repitieron varias de las imprecisiones y falsedades de Trump sobre el Canal, y que martillan un discurso común: la atribución unilateral de Washington para decidir sobre asuntos internos de Panamá.