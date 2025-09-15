Diputado Jhonathan Vega vinculado en incidente de agresión en la Asamblea ¿qué ocurrió?

Un incidente registrado este lunes en la Asamblea Nacional generó versiones contrapuestas entre el diputado Jhonathan Vega y el ciudadano Pedro Rodríguez, quien asegura haber sido agredido durante una visita al Legislativo.

A través de su cuenta de X, Vega confirmó que ocurrió un momento de tensión con una persona ajena a la institución, pero negó que la situación debiera escalar. “Hoy se registró un incidente en las instalaciones de la Asamblea Nacional con una persona que no labora en esta institución, un momento de tensión que en ningún caso debió escalar. Reitero mi compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica que deben prevalecer en todo espacio público”, escribió el parlamentario.

En paralelo, Rodríguez publicó un comunicado a través de una cuenta de Instagram (@doleganoticias), en el que denunció que fue víctima de agresión física y verbal por parte del diputado. Según su versión, se encontraba en la Asamblea entregando notas y buscando conversar con diputados sobre el futuro del estadio de béisbol de Dolega, cuando fue sorprendido por Vega.

Rodríguez afirmó que el diputado lo golpeó y lo amenazó de muerte: “Me dijo que atente a mi seguridad cada vez que salga y camine en mi propio distrito”. El denunciante aseguró que se vio obligado a defenderse y calificó el hecho como un “abuso de poder”.

El ciudadano sostiene que el trasfondo del conflicto es la supuesta intención del diputado de entregar el estadio de Dolega a Pandeportes, algo que considera un despojo a la comunidad. “Este acto de violencia no solo es una ofensa personal, sino un abuso de poder que vulnera el derecho de todos los dolegueños a participar pacíficamente en la defensa de sus bienes públicos”, declaró.

Rodríguez pidió a las autoridades abrir una investigación y garantizar su seguridad. Hasta el cierre de esta nota, Vega no se refirió a las acusaciones directas de agresión, más allá de su publicación en redes sociales sobre la necesidad de preservar el respeto en el recinto legislativo.