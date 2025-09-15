Diputado Jhonathan Vega vinculado en incidente de agresión en la Asamblea ¿qué ocurrió?

<b>Un incidente registrado este lunes en la Asamblea Nacional</b> generó versiones contrapuestas entre <b>el diputado Jhonathan Vega</b> y el ciudadano <b>Pedro Rodríguez</b>, quien asegura haber sido agredido durante una visita al Legislativo.<b>A través de su cuenta de X</b>, <b>Vega </b>confirmó que ocurrió un momento de tensión con una persona ajena a la institución, pero negó que la situación debiera escalar. 'Hoy se registró un incidente en las instalaciones de la <b>Asamblea Nacional</b> con una persona que no labora en esta institución, un momento de tensión que en ningún caso debió escalar. Reitero mi compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica que deben prevalecer en todo espacio público', escribió el parlamentario.<b>En paralelo, Rodríguez </b>publicó un comunicado a través de una cuenta de Instagram (@doleganoticias), en el que denunció que <b>fue víctima de agresión física y verbal por parte del diputado</b>. Según su versión, se encontraba en la <b>Asamblea</b> entregando notas y buscando conversar con diputados sobre el futuro del estadio de béisbol de <b>Dolega</b>, cuando fue sorprendido por Vega.<b>Rodríguez afirmó que el diputado lo golpeó y lo amenazó de muerte: 'Me dijo que atente a mi seguridad cada vez que salga y camine en mi propio distrito'. El denunciante aseguró que se vio obligado a defenderse y calificó el hecho como un 'abuso de poder'.</b><b>El ciudadano sostiene que el trasfondo del conflicto es la supuesta intención del diputado de entregar el estadio de Dolega a Pandeportes</b>, algo que considera un despojo a la comunidad. 'Este acto de violencia no solo es una ofensa personal, sino un abuso de poder que vulnera el derecho de todos los dolegueños a participar pacíficamente en la defensa de sus bienes públicos', declaró.<b>Rodríguez </b>pidió a las autoridades abrir una investigación y garantizar su seguridad. Hasta el cierre de esta nota, <b>Vega </b>no se refirió a las acusaciones directas de agresión, más allá de su publicación en redes sociales sobre la necesidad de preservar el respeto en el recinto legislativo.