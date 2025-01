Diputados responden a Mulino sobre ‘secuestro’ del proyecto de ley de la CSS

Los diputados de diferentes bancadas aprovecharon el periodo de incidencias en el pleno de la Asamblea Nacional para responderle al presidente José Raúl Mulino, quien más temprano dijo que no iba a pagar rescate pro el secuestro del proyecto de ley No. 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

El diputado por la libre postulación Betsaria Richads dijo la mañana de este jueves 16 de enero que no era aceptable decir que esta Asamblea tiene secuestrado el proyecto de reforma a la CSS.

Richards enfatizó que con sus colegas se están llegando a los consensos necesarios para que la ciudadanía tenga una “jubilación digna, sin sacrificarlos a ellos”.

Añadió que el mensaje de la Asamblea es claro: “se buscan los consensos para que el proyecto sea perfeccionado”.

Por su lado, el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, le pidió a la administración Mulino que haga sacrificios en las notarias de este país que han sido repartidas de forma nepotista.

Pérez Barboni también le sugirió al Ejecutivo que haga sacrificios en los consulados marítimos y en los más de 34 mil 500 empleados que hay en la CSS.

“Una reducción del 10% del personal administrativo representa más 170 millones de ahorros”, enfatizó.

En tanto, la diputada de la coalición Vamos Yarelis Rodríguez expresó que Mulino con sus palabras esta diciendo que han pedido rescate y que hay secuestro del proyecto de ley.

Rodríguez insistió que en la Asamblea Nacional se esta tomando el tiempo necesario para hacer el análisis de las propuestas planteadas para reformar la CSS.

Por su parte, el diputado oficialista de Realizando Metas Luis Eduardo Camacho tachó de falsas las declaraciones sobre la CSS de a quien se refirió como “el ministro de la Coalición Vamos”, presuntamente tratándose de Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas.

“El ministro de Vamos hoy le mintió al país diciendo que el proyecto de reformas de la CSS tiene cico meses de discusión en el primer debate y que la Asamblea no lo ha aprobado. Él entró por ese hoyo negro por el que entran los diputados libre postulados. Si él no lo sabe se lo voy a recordar, el proyecto de reformas fue presentado en noviembre, no hace 5 meses”, señaló Camacho.