Diputados votan tercer bloque de reformas a la CSS y rechazan aumento en la edad de jubilación

Diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional rechazaron la noche de este martes 4 de febrero la propuesta del Órgano Ejecutivo de incrementar la edad de jubilación de los asegurados planteada en el proyecto de ley No. 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Poco después de dar lectura a las diversas propuestas de modificación de los artículos del tercer bloque del proyecto, los diputados de esta instancia procedieron a la votación en donde se rechazó el incremento de la edad para acceder a la pensión de retiro por vejez.

La propuesta del Ejecutivo establecía aumentar la edad de jubilación de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres.

Alaín Cedeño, diputado presidente de la comisión y miembro del oficialista partido Realizando Metas (RM), quien expresó su rechazo al incremento en la edad de jubilación, manifestó que, aunque en teoría son el partido de gobierno “para nosotros lo más importante es la gente de mi país. Con base en ese principio y que me ha proyectado en los últimos años que hemos estado en la Asamblea, es que nosotros tomamos nuestras decisiones”.

Cedeño agregó que en cuanto a subir la edad de jubilación, el Estado tiene un presupuesto anual de 30 mil millones de dólares y el gobierno dice que va a poner 997 millones de dólares y “nosotros proponemos que ponga 460 millones de dólares más para que no se aumente la edad de jubilación, me van a decir que yo voy a quebrar el país por 460 millones de dólares con un presupuesto de 30 mil millones de dólares, ese cuento a quién se lo echan”, exclamó.

Cedeño abogó por que el gobierno mejore la recaudación millonaria en evasión fiscal, en lugar de incrementar la edad de jubilación de los diputados.

En tanto, Miguel Ángel Campos, de la bancada independiente Vamos, manifestó que está en contra de la edad de jubilación porque cuestionando que se les pida sacrificio a las personas sabiendo del crecimiento que ha tenido la planilla estatal últimamente, por lo que pidió al gobierno predicar con el ejemplo.

Sostuvo que en el último mes la planilla estatal creció en casi 4 mil nuevos empleados, lo que es un gasto adicional que se debe financiar con los impuestos y el dinero de cada uno los panameños.

Añadió que el costo de mantener 263 mil 855 funcionarios en el Estado está afectando la sostenibilidad fiscal del país y solamente en octubre de 2024 los salarios en el sector público acumulaban casi 4 mil 284 millones, “esto es un desafío enorme para las finanzas públicas”.

Manifestó que parte de ese sacrificio debería empezar primero con que el Estado aporte un poco más, “no es algo fácil, pero es necesario”. Por su parte, la también diputada independiente Yarelis Rodríguez manifestó que la propuesta que presentó la bancada deja en vigencia el sistema solidario o de beneficio definido, el sistema mixto y el nuevo modelo de capitalización solidaria, que estaba en el proyecto del Órgano Ejecutivo.

Destacó que en la propuesta se está dejando abierta a las personas la posibilidad de decidir si quieren migrar del sistema solidario y mixto hacia el sistema de capitalizacion solidaria.

Rodríguez expresó que en su propuesta se instaura la pensión de retiro por vejez del Componente Contributivo de Capitalización Solidaria con la diferencia de que “no estamos sugiriendo un aumento en la edad de jubilación y se mantienen los 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y abrimos esa opción para que las personas puedan escoger si se quiere quedar laborando uno, dos o más años o sencillamente a sus 57 años o a los 62 años se quieran retirar por voluntad propia”, dijo.

“Reconfirmamos que estamos en contra del aumento en la edad de jubilación” señaló Rodríguez.

Destacó que el gobierno en su propuesta se comprometió en aportar 997 millones de dólares, y en la modificación de Vamos consensuadas con otras bancadas, se está aumentando el aporte que tiene que dar el Estado.

Sostuvo que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman ha dicho que la evasión fiscal del ITBMS asciende a mil millones de dólares y a su vez el gobierno ha planteado en su propuesta de aumento en la edad de jubilación asciende a aproximadamente 500 millones. “Si el MEF hiciera su trabajo de manera eficiente, no habría necesidad de imponer un sacrificio adicional a los trabajadores mediante el aumento en la edad de jubilación. Exigimos al gobierno que el MEF cumpla con su función recaudadora de manera eficiente para combatir la evasión fiscal”, exclamó mientras que el diputado del PRD, Jaima Vargas expresó que mantienen firme la decisión de apoyar el sistema solidario de pensiones y rechazar el aumento en la edad de jubilación.

El también perredista, Crispiano Adames manifestó, por su parte, que no han contado con los datos suficientes como para poder respaldar una iniciativa como la que propone parte de la Comisión que da la opcionalidad al trabajador para que decida por el sistema de Capitalización solidaria, porque esa opcionalidad no la planteó el proyecto de ley No. 163.

Mientras que Carlos Afú, del partido Cambio Democrático (CD), expresó su preocupación por la propuesta para que el gobierno aporte $1,500 millones.

“La razón del déficit actuarial no está vinculada a la gestión del gobierno sino al mecanismo financiero con el que fue concebido el sistema de pensiones”, precisó.

Dijo estar preocupado por el día que se apruebe el proyecto y no se resuelva en el segundo debate el tema de la edad de jubilación, “de dónde va a sacar el gobierno la cantidad de dinero que se necesita si no se da el aumento en los tres años en la edad de jubilación”, dijo. Sostuvo que el debate sobre el proyecto de reformas a la CSS no solo lo están viendo en Panamá, sino también las personas que están analizan el grado de inversión y que Panamá requiere mantener. “Eso es lo que a mí me preocupa, nosotros no podemos permitir que nos quiten el grado de inversión”.

A la sesión acudieron los diputados Jaime Vargas y Crispiano Adames del PRD; Yarelis Rodríguez, Miguel Ángel Campos y Manuel Cheng de la bancada independiente Vamos; Alaín Cedeño y Ronald Degracia; de RM, y Carlos Afú; de Cambio Democrático. Se ausentó de la sesión y de la votación el diputado Edwin Vergara; del Partido Panameñista, tampoco asistió su suplente.