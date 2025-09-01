El Partido Popular se prepara para elegir a sus nuevas autoridades nacionales

El Partido Popular (PP) tiene en marcha su proceso electoral interno para la escogencia de sus nuevas autoridades nacionales para el período 2025-2030, según lo publicado en el Boletín del Tribunal Electoral 588.

Este proceso culminará con el Congreso Nacional Ordinario, que se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025.

La hoja de ruta para este evento fue definida a través de varias resoluciones internas y ha contado con la coordinación del Tribunal Electoral (TE).

El proceso inició con la Resolución n.° 001 CPN del 14 de abril de 2025, mediante la cual la Comisión Política Nacional (CPN) del PP convocó a un Directorio Nacional Ordinario.

Posteriormente, el 7 de junio de 2025, el Directorio Nacional emitió la Resolución n.° 001 DNO, donde se oficializó la convocatoria para el Congreso Nacional.

El Tribunal Nacional Ético-Electoral (TNÉ-E) del partido, mediante la Resolución n.° 006-TNÉ-E-2025 del 7 de agosto, dio formal apertura al proceso interno para la elección de las nuevas autoridades.

Finalmente, la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE, a través de la Resolución n.° 36-DNOE del 25 de agosto de 2025, aprobó el calendario y reglamento que regirán el evento.

Cargos en disputa y regulaciones

Los cargos en juego, con un período de cinco años, incluyen: Presidente, vicepresidentes nacionales, miembros de la Comisión Política Nacional, secretario general nacional y subsecretarios nacionales, miembros del Tribunal Nacional Ético Electoral, fiscal nacional y su adjunto, defensor de los derechos humanos y de los miembros, y sus suplentes.

Según el Estatuto del Partido Popular, todas estas autoridades son elegidas en el Congreso Nacional.

El Código Electoral de Panamá establece que los partidos políticos, a través de su ente electoral y en coordinación con el Tribunal Electoral, deben convocar y celebrar estos procesos internos.

Rubén D. González G., Director Nacional de Organización Electoral del TE, firmó la resolución de aprobación, mientras que el Subdirector Nacional Juan A. Aversa B. certificó el documento.

El Tribunal Nacional Ético-Electoral del PP, presidido por Isaac Abraham Méndez de León, fue el encargado de remitir el calendario y reglamento al Tribunal Electoral para su aprobación.