Entre acusaciones de nepotismo y sobresueldos, Unachi sustenta presupuesto

La Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) adelanta investigaciones en la Unachi por el nombramiento de familiares en puestos administrativas. El decano de la Facultad de Comunicación de la Unachi, Rodrigo Serrano, admitió en <b>Eco TV </b>que su hija, quien no se encuentra entre los investigados, está nombrada en la institución. 'Yo tengo una hija nombrada, no lo puedo negar. La nombré por los créditos que ella tiene, una chica bien preparada. Ayudé a mi hija, sí, y también he ayudado, no solo a mi hija, a muchos otros que han llegado por ahí, que necesitan trabajar. Yo pienso que no es tráfico de influencias', relató comparando las contrataciones con la empresa privada. Al ser cuestionado sobre porqué su hija no es encontraba entre los investigados respondió: 'Quizás Dios me ha ayudado'.