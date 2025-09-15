Entre acusaciones de nepotismo y sobresueldos, Unachi sustenta presupuesto

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sustentó este lunes 15 de septiembre su proyecto de presupuesto para el 2026. La rectora de la universidad, Etelvina de Bonagas, no acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en su lugar se presentó el vicerrector administrativo, Jorge Iván Bonilla, junto con otras autoridades administrativas de la casa de estudios superiores.

La Unachi manejó para 2025 un presupuesto de 72 millones de dólares. Para el 2026 señala que necesita 114 millones, de los cuales 110 millones de dólares estarían destinados a funcionamiento y 3,5 millones a inversión.

Bonilla manifestó que la universidad está funcionando en déficit, realizando fuertes ajustes durante el último año. “En nuestro presupuesto del año 2025, la solicitud fue de 138 millones de dólares, de los cuales 122 eran de funcionamiento y 15 de inversiones. Se nos aprobaron 69.2 en funcionamiento, 2.8 en inversiones, lo que da un total de 72”, detalló el vicerrector. Bonilla advierte del costo que tendría en la educación aplicar los recortes propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que recomienda unos 72,7 millones de dólares. “Nosotros tendríamos que ajustar de 1,072 docentes que somos actualmente a 422, de 22,585 estudiantes que somos actualmente tendríamos que ir a 8,966. De 206 carreras tendríamos que cerrar, tendríamos que quedarnos nada más con 77 carreras. Prácticamente cerrar todas las extensiones universitarias y disminuir lo que existe actualmente en el campus a la mitad. Esto es insostenible, no sé qué pretenden. Si nosotros cerramos la universidad, sería cerrarles las puertas a 22,500 estudiantes”, concluyó.

La directora general de Planificación, Iris Fuentes, apuntó que el tope establecido por el MEF para la inversión es de 3,5 millones de dólares. “Por lo cual se distribuyeron los 3,5 millones de dólares en tres programas que tenemos, que es construcción y rehabilitación con 1,6 millones de dólares, en el programa de equipamiento 300,000 y en el programa de investigación 1.5 millones de dólares. Se requiere como mínimo para funcionar con el presupuesto tope que se nos ha recomendado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que son 72,7; 36,8 millones adicionales para contar con un presupuesto de operación de 109,5 millones de dólares para poder culminar el año 2026, ya que en este año 2025, agosto, ya no contamos con presupuesto para funcionamiento”, explicó.

“El presupuesto recomendado compromete el derecho constitucional a la educación superior, genera inequidad social al excluir a miles de jóvenes del sistema universitario, limita el desarrollo económico humano y de la región y del país. La inversión no es un gasto, es una inversión, es la inversión más estratégica para garantizar el desarrollo, la equidad y el progreso social. Limitar el financiamiento de la Unachi es condenar a miles de estudiantes a la extinción y negar a Panamá la oportunidad de formar capital humano que necesita para competir y progresar en el futuro”, concluyó.