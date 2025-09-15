Recortes en Unachi ponen en riesgo a los estudiantes, pero no los sobresueldos

La <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a> </b>de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> reanudó este lunes las vistas presupuestarias con la participación de autoridades de la <b><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a></b>, marcada por la <b>inasistencia de<a href="/tag/-/meta/etelvina-de-bonagas"> Etelvina de Bonagas</a>,</b> rectora de esta casa de estudios. Uno de los puntos más álgidos giró en torno a las cifras del presupuesto asignado y solicitado. Días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, aseguró que la Unachi recibió un leve incremento para la vigencia 2026, <b>pasando de $72 millones a $72,7 millones</b>, un aumento de $700.000 frente a 2025. No obstante, <b>las autoridades universitarias rechazaron esta versión</b>, alegando que en 2024 operaban<b> con $108 millones</b>, <b>monto que luego fue recortado a $50 millones</b>, con ajustes sucesivos que apenas han permitido mantener sus operaciones.<i>'Hoy el presupuesto ya se agotó. No tenemos cómo seguir funcionando'</i>, señaló el vicerrector de esta universidad, Jorge Bonilla.