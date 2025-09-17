Aprueban $3 millones para reparación de avión del Servicio Nacional Aerovanal

El Consejo de Gabinete dio luz verde a una nueva inversión de B/.3,000,000.00 para completar la reparación y actualización de una aeronave del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Esta decisión quedó establecida mediante la Resolución No. 100-25, busca garantizar la operatividad y seguridad de la flota aérea del país.

La inversión se formaliza a través de la Adenda N°2 al Contrato de Servicio N°DA-011-2021, suscrito entre el Ministerio de Seguridad (Minseg) y la empresa Airbus DS Military Aircraft INC. (ADSMA). El acuerdo se centra en la aeronave C212-300, matrícula AN-260, cuyo proceso de mantenimiento inició en septiembre de 2021.

Según el comunicado oficial, la extensión del presupuesto se debe a discrepancias y deterioro estructural que no se previeron en el contrato inicial. La empresa Airbus solicitó la extensión de tiempo y costos adicionales tras encontrar daños de corrosión y otros problemas durante las inspecciones y los trabajos de reparación. Estos hallazgos eran cruciales para la seguridad y aeronavegabilidad de la aeronave.

La Dirección Nacional de Mantenimiento Aéreo respaldó técnicamente esta adenda, subrayando que la inactividad de la aeronave podría causar un mayor deterioro. Por su parte, el Consejo Económico Nacional emitió una opinión favorable para el aumento económico de los tres millones de balboas en su sesión del 14 de agosto de 2025.

Esta inversión refuerza el compromiso del Gobierno con la modernización del equipo del Senan, una entidad clave en la seguridad marítima y aérea del país.