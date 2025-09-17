Pensiones de la Caja de Seguro Social, ¿cuál es el objetivo del acuerdo con el Banco Mundial?

El Consejo de Gabinete ha dado un paso importante para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones del país. Este martes, se aprobó un acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que forma parte del Banco Mundial, para fortalecer la capacidad actuarial de la Caja de Seguro Social (CSS).

El acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsables ha sido denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social”.

¿En qué se basa este acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)?

La decisión, plasmada en el Decreto No. 32-25, autoriza la firma de un acuerdo de servicios de asesoría por un monto de hasta B/.150,000.00. Este proyecto busca proporcionar a la Caja de Seguro Social las herramientas y conocimientos necesarios para realizar proyecciones actuariales más precisas.

El principal objetivo es que el equipo actuarial de la CSS, con el apoyo del BIRF, prepare proyecciones actualizadas para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Para ello, se utilizará el modelo de proyección conocido como PROST.

¿Cuál es la importancia del acuerdo entre la Caja de Seguro Social y el Banco Mundial?

El acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento permitirá a la CSS desarrollar y mantener proyecciones de pensiones de forma autónoma. Esto es crucial para monitorear la salud financiera del sistema de pensiones y tomar decisiones de política informadas que garanticen su viabilidad a largo plazo.

Esta iniciativa ha recibido el respaldo de otras unidades gubernamentales. El pasado 16 de abril de 2025, el BIRF ya había notificado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la aprobación para estructurar el programa. Posteriormente, el Consejo Económico Nacional (CENA) emitió una opinión favorable el 24 de julio de 2025, confirmando la importancia y el respaldo a este acuerdo.