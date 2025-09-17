Autorizan más de $2.7 millones para culminar cuartel de la Policía Nacional en Chiriquí

El <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)</a></b> ha sido autorizado a firmar la Adenda No. 4, que permitirá la cesión del proyecto del nuevo cuartel de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional </a></b>en el distrito de David, provincia de Chiriquí, a una nueva empresa.Esta decisión formó parte del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/consejo-de-gabinete-estos-fueron-los-4-anuncios-que-se-dieron-este-martes-16-de-septiembre-FB16064537" target="_blank">Consejo de Gabinete realizado este martes 16 de septiembre, </a></b>la aprobación quedó plasmada en la Resolución No. 104-25.<b>¿Qué sucedió con la empresa que estaba construyendo el cuartel de la Policía Nacional en David?</b>La <b>Compañía Jera, S.A.</b>, la contratista original, solicitó al Minseg ceder los derechos y responsabilidades del proyecto a la empresa <b>Construcciones Rurales de Veraguas, S.A</b>. Esta última ha asumido el compromiso de finalizar la construcción, que actualmente registra un 50% de avance.Para garantizar la culminación de este cuartel de la Policía Nacional, el Consejo de Gabinete decidió autorizar <b>un monto adicional de B/.2,717,014.62. </b><i>'De acuerdo con el Minseg, esta empresa cuenta con la experiencia técnica y la solvencia económica requeridas para cumplir el objeto principal del Contrato de Obra N° DA-023-2018. Con esta adenda la empresa tendrá un plazo de ejecución adicional de setecientos treinta (730) días calendario para concluir la obra',</i> destaca la nota de prensa.