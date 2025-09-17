  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Autorizan más de $2.7 millones para culminar cuartel de la Policía Nacional en Chiriquí

Frank Abrego, titular del Ministerio de Seguridad durante su sustentación en el Consejo de Gabinete.
Frank Abrego, titular del Ministerio de Seguridad durante su sustentación en el Consejo de Gabinete. Presidencia
Por
Kathyria Caicedo
  • 17/09/2025 07:02
El Cuartel de la Policía Nacional de David, en la provincia de Chiriquí, será una realidad, tras aprobación de una adenda en el Consejo de Gabinete.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ha sido autorizado a firmar la Adenda No. 4, que permitirá la cesión del proyecto del nuevo cuartel de la Policía Nacional en el distrito de David, provincia de Chiriquí, a una nueva empresa.

Esta decisión formó parte del Consejo de Gabinete realizado este martes 16 de septiembre, la aprobación quedó plasmada en la Resolución No. 104-25.

¿Qué sucedió con la empresa que estaba construyendo el cuartel de la Policía Nacional en David?

La Compañía Jera, S.A., la contratista original, solicitó al Minseg ceder los derechos y responsabilidades del proyecto a la empresa Construcciones Rurales de Veraguas, S.A. Esta última ha asumido el compromiso de finalizar la construcción, que actualmente registra un 50% de avance.

Para garantizar la culminación de este cuartel de la Policía Nacional, el Consejo de Gabinete decidió autorizar un monto adicional de B/.2,717,014.62.

“De acuerdo con el Minseg, esta empresa cuenta con la experiencia técnica y la solvencia económica requeridas para cumplir el objeto principal del Contrato de Obra N° DA-023-2018. Con esta adenda la empresa tendrá un plazo de ejecución adicional de setecientos treinta (730) días calendario para concluir la obra”, destaca la nota de prensa.

VIDEOS
Lo Nuevo