Autorizan más de $2.7 millones para culminar cuartel de la Policía Nacional en Chiriquí

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ha sido autorizado a firmar la Adenda No. 4, que permitirá la cesión del proyecto del nuevo cuartel de la Policía Nacional en el distrito de David, provincia de Chiriquí, a una nueva empresa.

Esta decisión formó parte del Consejo de Gabinete realizado este martes 16 de septiembre, la aprobación quedó plasmada en la Resolución No. 104-25.

¿Qué sucedió con la empresa que estaba construyendo el cuartel de la Policía Nacional en David?

La Compañía Jera, S.A., la contratista original, solicitó al Minseg ceder los derechos y responsabilidades del proyecto a la empresa Construcciones Rurales de Veraguas, S.A. Esta última ha asumido el compromiso de finalizar la construcción, que actualmente registra un 50% de avance.

Para garantizar la culminación de este cuartel de la Policía Nacional, el Consejo de Gabinete decidió autorizar un monto adicional de B/.2,717,014.62.

“De acuerdo con el Minseg, esta empresa cuenta con la experiencia técnica y la solvencia económica requeridas para cumplir el objeto principal del Contrato de Obra N° DA-023-2018. Con esta adenda la empresa tendrá un plazo de ejecución adicional de setecientos treinta (730) días calendario para concluir la obra”, destaca la nota de prensa.