Israel lanza la fase principal de la ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza

El balance de los hospitales registra <b>38 muertos en la madrugada del martes, incluidos niños y adolescentes</b>. Entre el lunes al mediodía y el martes al mediodía, <b>la cifra asciende a 85 fallecidos</b>. En total, <b>casi 65.000 personas han perdido la vida en la ofensiva, la gran mayoría civiles</b>. El Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, informó además de <b>428 muertes por hambre, entre ellas 146 menores, como resultado del bloqueo israelí que impide el acceso a alimentos y medicinas</b>.