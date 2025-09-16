Premios Juventud: Conoce a los artistas recién confirmados que estarán en tarima

<b>Premios Juventud</b> anunció una nueva lista de artistas que se presentarán en el escenario de su próxima edición, con la participación de íconos de la música global y representantes de la nueva generación de superestrellas latinas. La gala, que incluirá esperados <b>debuts y estrenos mundiales</b>, se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre, a las 7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT, desde la Ciudad de Panamá por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y TeleMetro.Entre los artistas confirmados destaca el debut televisivo del dúo venezolano en ascenso, <b>Alleh &amp; Yorghaki, </b>que interpretará su éxito 'Capaz', con el que fusiona ritmos tropicales y urbanos. Este año, suman dos nominaciones. También se presentará la cantante mexicana <b>Camila Fernández</b>, quien llegará con 'Retumbando En El Cora', tema de su nuevo álbum 'La Fernández', y compite en la categoría Nueva Generación – Música Mexicana.La boy band latina <b>DND</b> debutará con el sencillo '¿Te Acuerdas?', acompañada por R!ch Yashel, exintegrante de CNCO que se lanza como solista. DND también está nominada a Nueva Generación – Artista Masculino. En un momento especial, los cantautores panameños <b>Erika Ender, </b>el dúo <b>Gaitanes </b>y <b>Omar Alfanno</b> se unirán en el escenario para interpretar juntos tres de sus grandes éxitos: 'A Puro Dolor', 'Muy Dentro de Mí' y 'Despacito'.La premiada artista <b>Gloria Trevi</b> volverá al escenario de <a href="/tag/-/meta/premios-juventud-2025">Premios Juventud</a> para presentar 'Súfrale', un nuevo sencillo en colaboración con <b>Grupo Firme</b>. También se sumará el artista colombiano <b>Hamilton</b>, que debutará junto al rapero <b>Nanpa Básico</b> con 'Mi Reina', mientras que el mexicano <b>Kevin Aguilar</b> mostrará su talento con '10 Mil Mariposas'. Ambos compiten en categorías de Nueva Generación.Otro de los momentos destacados será la presentación de <b>Makaco El Cerebro,</b> que debutará con 'Oe Oe' acompañado de <b>Farruko</b> y <b>Louis BPM</b>. Además, <b>Marc Anthony</b> y <b>Wisin </b>protagonizarán un estreno mundial en conjunto. Marc Anthony cuenta con tres nominaciones, entre ellas Éxito Tropical por 'Ale Ale', mientras que Wisin aspira a dos premios, incluyendo Mejor Álbum Urbano por Mr. W (Deluxe). La artista venezolana <b>Mari La Carajita</b> también dirá presente con su sencillo 'Prefiero Llorar', nominada en la categoría Nueva Generación – Artista Femenina.La edición 2025 de <b>Premios Juventud</b> será la primera en celebrarse durante el <b>Mes de la Herencia Hispana</b>, resaltando la riqueza cultural y el talento latino desde Panamá. La conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, en una noche que también reunirá a artistas como Alemán, Bad Gyal, Boza, Camilo, Carlos Vives, Emilia, Esaú Ortiz, Fonseca, Grupo Niche, Lola Indigo, Los Rabanes, Maluma, Morat, Myke Towers, Nando Boom, Natti Natasha, Samy y Sandra Sandoval, Sech, Silvestre Dangond, Willie Colón, Xavi, Yami Safdie, entre otros.