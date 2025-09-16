Premios Juventud: Conoce a los artistas recién confirmados que estarán en tarima

Premios Juventud anunció una nueva lista de artistas que se presentarán en el escenario de su próxima edición, con la participación de íconos de la música global y representantes de la nueva generación de superestrellas latinas.

La gala, que incluirá esperados debuts y estrenos mundiales, se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre, a las 7:00 p.m. ET/6:00 p.m. CT, desde la Ciudad de Panamá por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y TeleMetro.

Entre los artistas confirmados destaca el debut televisivo del dúo venezolano en ascenso, Alleh & Yorghaki, que interpretará su éxito “Capaz”, con el que fusiona ritmos tropicales y urbanos. Este año, suman dos nominaciones. También se presentará la cantante mexicana Camila Fernández, quien llegará con “Retumbando En El Cora”, tema de su nuevo álbum “La Fernández”, y compite en la categoría Nueva Generación – Música Mexicana.

La boy band latina DND debutará con el sencillo “¿Te Acuerdas?”, acompañada por R!ch Yashel, exintegrante de CNCO que se lanza como solista. DND también está nominada a Nueva Generación – Artista Masculino.

En un momento especial, los cantautores panameños Erika Ender, el dúo Gaitanes y Omar Alfanno se unirán en el escenario para interpretar juntos tres de sus grandes éxitos: “A Puro Dolor”, “Muy Dentro de Mí” y “Despacito”.

La premiada artista Gloria Trevi volverá al escenario de Premios Juventud para presentar “Súfrale”, un nuevo sencillo en colaboración con Grupo Firme. También se sumará el artista colombiano Hamilton, que debutará junto al rapero Nanpa Básico con “Mi Reina”, mientras que el mexicano Kevin Aguilar mostrará su talento con “10 Mil Mariposas”. Ambos compiten en categorías de Nueva Generación.

Otro de los momentos destacados será la presentación de Makaco El Cerebro, que debutará con “Oe Oe” acompañado de Farruko y Louis BPM. Además, Marc Anthony y Wisin protagonizarán un estreno mundial en conjunto. Marc Anthony cuenta con tres nominaciones, entre ellas Éxito Tropical por “Ale Ale”, mientras que Wisin aspira a dos premios, incluyendo Mejor Álbum Urbano por Mr. W (Deluxe).

La artista venezolana Mari La Carajita también dirá presente con su sencillo “Prefiero Llorar”, nominada en la categoría Nueva Generación – Artista Femenina.

La edición 2025 de Premios Juventud será la primera en celebrarse durante el Mes de la Herencia Hispana, resaltando la riqueza cultural y el talento latino desde Panamá.

La conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, en una noche que también reunirá a artistas como Alemán, Bad Gyal, Boza, Camilo, Carlos Vives, Emilia, Esaú Ortiz, Fonseca, Grupo Niche, Lola Indigo, Los Rabanes, Maluma, Morat, Myke Towers, Nando Boom, Natti Natasha, Samy y Sandra Sandoval, Sech, Silvestre Dangond, Willie Colón, Xavi, Yami Safdie, entre otros.