Entre el caos y Martinelli, perspectiva internacional de las elecciones panameñas

La influencia de Ricardo Martinelli en este proceso electoral es innegable, al menos así lo reporta la prensa internacional al hablar de las elecciones panameñas. The New York Times en español lo describe como la “figura más prominente de la contienda”, mientras que El País habla de una fiesta electoral “bajo la alargada sombra” de Martinelli.

Retos y desafíos

“Este presidente próximo va a ser un presidente masoquista, porque realmente tiene una agenda completa con desafíos estructurales”, dijo Daniel Zovatto, miembro del Wilson Center para The New York Times .

Asimismo, el politólogo e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Harry Brown Araúz, destacó que otro de los desafíos de estas elecciones en el país será que los votantes podrían confundirse ya que varios de los candidatos a elección han pertenecido al mismo partido en algún momento.

Brown agregó para el periódico estadounidense que esta contienda no ha arrojado diferencias claras de las ideologías políticas entre los candidatos y sus propuestas. “Buena parte de la población, aun conociendo a los individuos que se están postulando, dicen que no saben por quién votar, porque las fronteras entre los partidos se han diluido”, dijo a The New York Times.