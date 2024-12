La diputada por el circuito 8-4, Grace Hernández, es la nueva secretaria general de su partido: el Movimiento Otro Camino (MOCA); una agrupación que nació con ADN independiente, tras el histórico resultado en la contienda electoral de 2019, en la que Ricardo Lombana obtuvo el tercer lugar como candidato a la Presidencia de la República por la libre postulación. Hoy MOCA enfrenta retos importantes como minoría dentro de la Asamblea Nacional, donde Hernández ocupa una de las tres curules que tiene la agrupación. La diputada explica cómo el partido enfrentará la discusión del proyecto de ley No. 163, que propone reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), adelantando que el partido está en desacuerdo con el aumento de la edad de jubilación y el aumento del 3% en la cuota patronal. Además, aborda la pérdida de membresía y la restructuración de su partido, así como la relación con la Coalición Vamos y partidos tradicionales dentro del órgano Legislativo.

MOCA nació como un partido con ADN ‘independiente’, ¿seguirá con esa orientación?

Independiente no es lo mismo que libre postulación. Nosotros empezamos un movimiento de gente independiente que lanzó un candidato por libre postulación a la presidencia [Ricardo Lombana] y así empezó MOCA. La independencia te la da la libertad para tomar decisiones, no dependes de nada, de ningún compromiso, de nadie por ahí.

¿Diría que los tres diputados del partido actúan con independencia de criterio en la Asamblea?

El ADN de MOCA nos permite tener criterios y ser libres al momento de ejercer el voto. Hemos tenido votos consensuados, estratégicos, pero también momentos donde cada uno es libre de votar como lo dicte su conciencia.

Y con la reforma a la CSS, ¿se mantiene esa libertad?

Como partido tenemos una postura, te puedo decir que en el primer debate vamos a aportar. Ayudaremos a transformar esto, incidiendo, buscando más alternativas. No estamos de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación, tampoco con el aumento del 3% [cuota patronal], pero si no se encuentra otra alternativa que pueda cubrir lo del 3%, estamos de acuerdo con que ese aumento sea gradual.

¿Por qué no está de acuerdo con el aumento del 3% a la cuota patronal?

Porque el 3% va a golpear durísimo en el momento económico que estamos viviendo. Nosotros en MOCA estamos dispuestos a que se haga progresivo, pero no puede ser de un solo golpe.

¿Está de acuerdo con que entidades externas a la CSS [privadas] puedan administrar el fondo general de reserva?

Yo, Grace, como diputada, estoy a favor de que se invierta eficientemente y haya un buen rendimiento. Pero tiene que ser como un buen padre de familia, o sea, agarra ese fondo y divídelo en tres partes: el de los jóvenes que se van a jubilar en mucho tiempo, que le puedes poner un riesgo más alto; los que están en el medio, con un riesgo medio; y los que se van a jubilar, un fondo que debe ser muy seguro con un rendimiento muy medido. De esa manera, tú vas generando un movimiento de dinero. Yo no soy economista, pero me ha asesorado y hay muchas otras alternativas de manejar los fondos, diferentes a tenerlos en una sola bolsa.

Sobre la ‘privatización’ de los fondos...

Gente me ha ido a visitar al despacho a decirme que no se puede privatizar, pero dicen que tenemos que hacer lo mismo que hace Noruega. Entonces cuando investigamos, Noruega invierte en fondos privados. Aquí lo que tenemos que garantizar es que la CSS administre los fondos y que lo haga de una forma eficiente. Tenemos que transformar el sistema para que sea sostenible.

¿Son las cuentas individuales la solución a la crisis?

Siempre hay 14 millones de probabilidades, pero hay que explorarlas. No estamos en un momento político, ni económico, como para que el panameño crea en la institución, porque no hemos tenido un buen servicio, entonces, el panameño no cree. ¿Cómo va a creer que le van a administrar bien sus fondos? Por eso es que la forma en que se da la solución tiene que cambiar

El Gobierno dice que aportará $966 millones para la CSS...

No, porque los $966 millones se alimentan del fondo de ahorro del Canal de Panamá, que es nuestra empresa. Estamos permitiendo que los ahorros se pasen a la CSS. Lo estamos poniendo nosotros, los impuestos los ponemos nosotros. Nosotros somos los que estamos poniendo los fondos que se inyectan al sistema, la edad de jubilación y el 3%.

¿La CSS salva el sistema financiero de Panamá, como ha dicho el presidente?

La Caja del Seguro Social no puede estar mezclada con el sistema económico del país porque entonces para mí significa que la van a seguir usando de caja menuda.

¿Debe ser aprobado el proyecto antes del 31 de diciembre, como pide el presidente?

Pues quizás es su deseo de Navidad, no lo sé. Puede ser una incongruencia con lo que ellos mismos pusieron en la Ley, porque en la ley dice que aplicará a partir del 1 de marzo, o sea que ellos están dando hasta febrero, no veo cuál es el apuro. Si esto se aprueba en diciembre el dinero no va a salir de los árboles.

¿La Asamblea tomará en cuenta la experiencia con el contrato minero para no aprobar este proyecto de forma apresurada?

Quiénes nos tienen que demostrar que aprendieron algo del contrato minero son los diputados que estuvieron en ese momento. Yo estaba haciendo protestas. Espero que no se les ocurra un 25 o 31 de diciembre estar votando este proyecto de ley.

Su balance del desempeño de Moca en la Asamblea...

Moca ha sido muy estratégico en ser puente, en buscar soluciones, porque una oposición no es solamente estar señalando y diciendo qué es lo que hacen (...). En la Asamblea todo se gana por votos y esos votos se consiguen consensuando, haciendo alianzas y negociando, pero no negociando principios ni valores.

¿La Coalición Vamos entendió ese rol estratégico?

No lo sé, es que ellos tienen su postura. Ellos se manejan de una manera porque ellos son su movimiento y Moca construyó esta herramienta que se llama partido político para jugar este juego.

Usted es la nueva secretaria general de Moca ¿es la heredera de Lombana?

No, Ricardo Lombana no hereda a nadie, aquí todo el mundo comparte su visión y mística. Ricardo Lombana es uno más igual que todos nosotros, a mí me ha tocado una oportunidad muy especial, para mí es un honor poder servir a mi partido y a mi país.

¿Se perdió el efecto influenciador de Ricardo Lombana en el partido o se mantiene?

Se mantiene y creo que el mejor testimonio es lo que pasó en las elecciones más recientes, que logramos ser la segunda fuerza opositora más grandes para candidato a presidente.

Si Juan Diego Vásquez hubiera endosado a Moca, ¿cree que podrían haber tenido mayor representatividad en la Asamblea o ganar la presidencia?

Sin duda, si Juan Diego hace eso, el resultado pudiera haber cambiado. Debemos tener en cuenta que nosotros somos un partido político, entonces tenemos otra forma de estructurar las cosas, ellos lo ven de otra forma.

Su visión para MOCA a futuro...

Estamos en reestructuración y los partidos son células vivas, siempre entra y sale gente. Nosotros tenemos la visión de fortalecernos y activarnos a nivel nacional, hay que tener un poquito de paciencia, pero ya empezamos a movernos con el cambio en la directiva.