Indignación tras errática comparecencia de embajadores del Gobierno

Al final de su comparecencia, ya en la parte trasera del Salón Azul, un equipo de emergencias médicas contratado por la Asamblea se acercó al embajador Guido Martinelli para ofrecerle la toma de su presión arterial, a lo que este respondió que no era necesario.

“Me preocupa mucho que una figura tan importante como el embajador de Panamá en el Reino Unido, no pueda tan siquiera leer un documento en español, que es su lengua natal, y ahora hacerlo en otro idioma... la verdad que nos preocupa muchísimo” sostuvo Vega, quien luego de señalar que no lo veía preparado para ocupar este cargo, pidió al presidente de la República reconsiderar su designación.

El diputado Vega dijo estar preocupado por el actuar del embajador, del cual dijo no le entendió una sola palabra del discurso que leyó.

Vega, dirigiéndose al embajador de Panamá en el Reino Unido, le preguntó “¿Usted está bien?, a lo que este respondió: “Diputado, estoy bien, no se preocupe por eso”.

El diputado Jhonathan Vega, de la bancada independiente Vamos, aunque no forma parte de esta comisión, mostró su preocupación por el actuar de Guido Martinelli y le preguntó incluso al equipo de Cancillería si la entidad hacía pruebas antidoping a los funcionarios públicos, a lo que estos respondieron que no.

En tanto, Guido Juvenal Martinelli, frente a las interrogantes de los diputados, respondía de forma pausada y enredada, al punto de que no se le entendía lo que decía, una actitud errática que causó sorpresa entre los presentes. Su andar, a pesar de ser muy joven, también era lento y zigzagueante.

Por un lado, durante el periodo de preguntas, el diputado Augusto Palacios le hizo algunas interrogantes al embajador de Panamá en India, Alonso Correa, en torno a si también iba a ocupar el cargo de cónsul privativo de marina mercante en la India, a lo que Correa respondió que no manejaba esa información.

Aunque sus vínculos familiares no fueron puestos en duda durante su presentación ante esta instancia legislativa, la aparente falta de conocimiento del trabajo que proyectan realizar y la manera de sustentar sus planes de trabajo fueron objeto de duras críticas por parte de algunos diputados de esta comisión.

Burla e indignación

Luego de la comparecencia de estos embajadores ante la Comisión de Relaciones Exteriores, la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, María Eyra Castillo, manifestó que a este gobierno y al presidente Mulino se les olvida que existe una institución especializada en formación de embajadores, y en su lugar les ha dado espacios a personas que no están idóneas para representar esos cargos.

Manifestó que lo ocurrido en la Comisión de Relaciones Exteriores evidencia que se ha nombrado a personas no idóneas para ocupar puestos fuera de Panamá. “Sentimos mucha indignación al escuchar estos nombramientos”, lamentó.

Mientras que Liza Pinzón, presidenta del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera, manifestó que ambos embajadores debieron ir preparados a sustentar sus planes de trabajo.

”Quiero pensar que el embajador de la India estaba un poco nervioso frente a los cuestionamientos, y en cuanto a la lamentable presentación del otro embajador, realmente nos deja mucho que pensar en cuanto a esa representación, no solamente del país, sino del mensaje que se está llevando a los futuros egresados de relaciones internacionales, a los futuros colegas que están entrando, a los que ya han entrado y sus aspiraciones”, destacó.

Consideró que se debería hacer una reflexión y hacer un análisis profundo de lo que se quiere en la gestión de política exterior y que se mire aún más a los colegas que están dentro del servicio exterior y que tienen los méritos para ocupar estos cargos.

En tanto, el exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, dijo que hace meses advirtió de que varias designaciones diplomáticas y consulares “eran una burla” al Estado panameño y a su pueblo. “Lo de hoy [ayer] lo confirma. Lo mínimo que debe hacer el presidente es regresar al designado y empezar a buscar gente de carrera. No más vergüenzas internacionales”, señaló.

Para el diputado Augusto Palacios, es preocupante y le llamó mucho la atención por la manera como el embajador del Reino Unido intentó expresarse, “porque no se podía expresar correctamente”. “Este tipo de actos de verdad que alejan ese cambio que está esperando la ciudadanía por parte del Ejecutivo y del gobierno en turno”.

Por el lado del embajador de India, Palacios expresó que, que este diga que no sabe si iba a ser el cónsul de la marina privativa mercante de ese país y que no lo sabía en el momento, da la impresión de que se les está mintiendo en la cara. “O manejaba la información y no la quería dar, o hay falta de comunicación por parte del propio gobierno. ¿A quién le creemos entonces?”, concluyó Palacios.

El canciller de la República, Javier Martínez Acha, al ser consultado sobre lo ocurrido en la Asamblea, defendió las designaciones de los embajadores cuestionados por miembros del legislativo y dijo que estos pudieron haberse puesto nerviosos frente al escenario en donde se encontraban.

Además de Correa y de Guido Martinelli, también comparecieron por esta instancia legislativa la embajadora de Panamá en el Reino de Marruecos; Isbeth Murcia; el embajador de Panamá en Trinidad y Tobago, Diomedes Cleghorn; el embajador de Panamá es Australia, Rogelio Cucalón; el embajador de Panamá en Rusia, Holman Delbert Catline Todd; el embajador de Panamá en Filipinas, Eduardo Young, y el embajador de Panamá en Sudáfrica, Rodrigo Chiari.