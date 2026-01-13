Instituto del Canal advierte de riesgos para Panamá tras ataque de EE UU en Venezuela

El Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá difundió esta semana un manifiesto en el que condenó lo intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida el 3 de enero, y cuestionan al presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su política exterior orientada al control de recursos estratégicos en la región.

El comunicado sostiene que la operación militar, en la que fue detenido por la fuerza el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se suma a sanciones económicas y financieras que habrían deteriorado los servicios públicos y estimulado la migración.

“La excusa y la ostensible presencia militar estadounidense, fue el combate al narcotráfico al momento falso, dado que los informes de la ONU sobre temas de tráfico de drogas, testimonia que el 70% den esa droga se mueve a través del Océano Pacífico y no por el Atlántico o Caribe donde está situada Venezuela”, sostiene.

El Instituto también vincula la política de Trump con un renovado intervencionismo hemisférico, encarnado en un regreso a la vieja Doctrina Monroe del siglo XIX.

“Su ambición, además del petróleo venezolano, es apoderarse de Groenlandia, un país que le pertenece a Dinamarca y que, a su vez, pertenece a la alianza militar u OTAN. Tampoco deja de hostigar a Colombia y la amenaza con una intervención militar”, precisa el comunicado.

El Instituto subraya que en 2014 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) proclamó a la región como “Zona de Paz”, un compromiso político que rechaza el uso de la fuerza y promueve la solución pacífica de controversias. Desde esa perspectiva, el manifiesto llama a condenar cualquier acción bélica en América Latina y el Caribe y a defender los principios de soberanía y autodeterminación recogidos en la Carta de la ONU.

Un eje central del pronunciamiento es Panamá. El Instituto advierte sobre lo que considera aspiraciones históricas de control estadounidense sobre el Canal de Panamá y pide unidad nacional para evitar cualquier injerencia externa.

“Como un antídoto a esas malévolas pretensiones, estamos obligados los panameños a resaltar nuestro amor propio y fortalecer nuestra unidad nacional. Y esto se logra con la incorporación de todos los sectores sociales a la estructuración de una agenda o pacto que nos una. Podemos recurrir a nuestra propia historia. En enero de 1964, en circunstancias de una gran división política, un presidente con mucha dignidad, Roberto Francisco Chiari, logró abrir un proceso de negociación que consolidó la descolonización de la patria y que el país fuese dueño absoluto del Canal de Panamá”, señala.

El Instituto hizo un llamado a la “solidaridad regional”, a la defensa del derecho internacional y a la convivencia pacífica entre los pueblos, reivindicando la experiencia panameña de reivindicación de la soberanía como referente ético para rechazar intervenciones militares en el continente.