Además, se solicitó que en caso de no tener la información en digital o si debido al volumen no se pudiera entregar en copias, se citara en qué departamento se encontraba para revisarla físicamente.

Estas tácticas dilatorias se trata de “las trampas del sistema“, pues el desorden y el no tener información es la mejor manera de no tener que enfrentar estas cosas de transparencia ”, argumentó el abogado Carlos Barsallo , expresidente de la organización Transparencia Internacional.

No se trata de ocultarla, sino “un asunto muy sutil: llevarla desordenada y poco valiosa porque no se tiene la certeza de la veracidad de esos expedientes”, añadió, porque no están foliados y no se sabe si eran 10 ó 5 páginas, y probar que había en ellos es complejo.

“Hay un componente de dejadez y maldad o deseo de que gracias a este desorden no se puedan conocer los hechos”, acotó Barsallo.