José Raúl Mulino: ‘¡Misión cumplida carajo!’

José Raúl Mulino, candidato presidencial de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, fue electo como el próximo presidente de la República para el periodo 2024-2029, tras obtener más del 34.4% de los votos emitidos (más de 751,184 mil votos) en la elección presidencial realizada ayer domingo, en la que compitió con otros siete candidatos.

En este torneo electoral hubo una participación masiva del 77.5% de los votantes habilitados para votar que eran 3 millones 4 mil 83 electores. Acudieron a las urnas 2,254,575 votantes a ejercer el derecho al sufragio.

Detrás de Mulino y contabilizadas ya más del 95.2 % de las actas y escrutadas más de 7,574 mesas de votación Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca), se ubicó en el segundo lugar con un 24.9% y 544,000 votos, seguido por Martín Torrijos, del Partido Popular (PP), con un 16% y 349,943 votos, Rómulo Roux con un 11.2% y 245,989 votos, Zulay Rodríguez con un 6.3% y 245,989 votos, José Gabriel Carrizo con un 5.82% y 127,122 votos, Maribel Gordón con un 1% y 23,479 votos y Melitón Arrocha con un 0.21% y 4,659 votos.

Desde las 4:30 de la tarde cuando se dio inicio a la Transmisión de Resultados Extraoficiales por parte del Tribunal Electoral (TE), Mulino se mantuvo en el primer lugar sin perder ventaja y finalmente a las 8:49 de la noche fue cuando el magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá a través de una videollamada le anunció a Mulino que de forma extraoficial era el ganador de esta elección presidencial.

“Esta llamada implica para mí un enorme peso sobre mis hombros y sobretodo con la firme y quebrantable convicción de dar lo menor de mí para el país en los próximo cinco años”, contestó Mulino tras recibir la llamada del triunfo.

Minutos después en su discurso antes varios miles de sus seguidores reunidos en un hotel de la localidad, el presidente electo exclamó: “¡Misión cumplida, carajo!”. “Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo panameño, duélale a quien le duela”.

Al expresidente Martinelli también le envió un mensaje: “A Ricardo Martinelli, amigo... misión cumplida también Ricardo... cuando me invitaste a ser vicepresidente, la verdad es que no me imaginaba este escenario, pero me tocó y lo asumí con enorme responsabilidad y humildad”.

Manifestó que si bien impulsará un gobierno proinversión y proempresa privada, “no nos podemos olvidar de los que tienen hambre, de los que quieren un empleo y de los que necesitan agua potable en todo el país todos los días. Son retos muy grandes, pero los vamos a afrontar como se tienen que afrontar, con decisión y liderazgo, que es lo que le falta a este país”.

Anunció que se reunió en una llamada telefónica con el candidato presidencial Rómulo Roux, quien reconoció su derrota y le dijo que como presidente político de un partido en democracia a él y a los demás presidentes y representantes importantes de gremios y asociaciones, los convocará en los primeros días de su gobierno para sentar las bases de una unidad nacional. “De una unidad nacional que no significa repartidera de puestos, porque este es un gobierno que constituiré con las mejores personas de este país, para las distintas áreas que necesita gente capaz vengan de donde vengan”, expresó.

Sostuvo que no le anima, a pesar de todo lo que le hicieron en esta campaña, una gota de venganza contra nadie, “ni con los que trataron con argucias, manipulaciones, chantajes, torcer la voluntad popular y que una Corte Suprema pusiera al próximo presidente de la República”.

Manifestó que en esta elección triunfó el pueblo con una voz amplia y grande, con cientos de miles de votos que dijeron basta ya [...] “Aquí estamos esquinados y postrados producto de diez años de desfachatez, producto de diez años de todo tipo de corrupción y de todo tipo de injerencia y de persecución política con la justicia amañada, con procuradores en la gaveta del carro; se acabó esa vaina carajo... Óiganlo bien, se acabó al persecución política, se acabó la manipulación del Ministerio Público, se acabó la manipulación de jueces y magistrados”, dijo.

Mulino también negó la existencia de un pacto entre él y sectores del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y lo tildó de falso. “Aquí tendrán un presidente de conciliación respetuosa, de respeto a la autonomía de cada órgano del Estado, pero le toca al Ejecutivo y así será, conducir los destinos de la nación panameña”, enfatizó.

Dijo además desconocer cómo quedará conformada la Asamblea Nacional, pero recalcó que hablará con todos y le ofrecerá la mano amiga para concertar.

“No me anima confrontaciones de ningún tipo, pero hay que enrumbar a la nación panameña como corresponde y hacerle frente a los problemas nacionales como corresponda, sin el menor asomo de temor, pero sí buscando consolidar una fuerza política que le dé respuesta al pueblo panameño y que no duerma el sueño eterno el Palacio de las Garzas sin hacer absolutamente nada”, destacó.