Juncá manifiesta preocupación por candidatos que invierten dinero de “dudosa reputación”

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá anunció que la entidad ya adelanta algunas investigaciones administrativas por clientelismo y por violaciones a la veda electoral, por parte de diversos candidatos a puestos de elección popular.

Juncá al referirse a las actividades clientelistas de algunos candidatos y de violaciones a la veda electoral, manifestó que el voto informado es lo que va hacer que “nosotros tengamos un mejor Panamá” el día después de las elecciones previstas para el 5 de mayo próximo.

“Entonces no se trata de votar clientelarmente, tampoco le voy a decir (al elector) que no reciban lo que les dan, pero hagan su voto a conciencia, infórmense por quien votar y por quien realmente les puede asegurar un mejor futuro. Vamos a hacer de esta elección del 2024 la elección que cambie nuestro país”, indicó.

Agregó que lo que no se quiere es que el país siga en la ruta por la que vamos “porque yo me siento muy preocupado por el rumbo que está agarrando este país, la forma en que se está llevando adelante la campaña por muchos de los actores, la forma en que han agarrado noviembre y diciembre y han repartido a diestra y siniestra, eso tiene que acabar”.

Manifestó que para acabar con eso, él -como magistrado- no lo puede hacer solo, tampoco dijo, lo pueden hacer solos sus colegas (el magistrado Eduardo Valdés Escofery y Luis Guerra) ni lo pueden hacer los colaboradores del Tribunal Electoral solos; “lo tenemos que hacer todos”, enfatizó.

Al referirse a la frase de que no les puede decir a la población que no reciban lo que les dan, sí les digo: “Que hagan su voto a conciencia. ¿A qué me refiero con eso?, les gusta jugar con el pueblo - al referirse a algunos candidatos -, les gusta jugar con la gente, fantástico, no puedo evitar que jueguen, pero sí puedo evitar que no tengan una sanción y nosotros vamos a estar allí vigilando, fiscalizando”.

Continuó diciendo que “no piensen que porque no ha pasado en este momento nada, no hay investigaciones en curso; claro que las hay, no piensen que porque nadie les ha tocado la puerta para preguntarle cuánto se están gastando, no se las van a tocar en ningún momento”, advirtió.

Señaló que una gran preocupación que tiene y que comparten sus otros dos colegas magistrados es la forma indiscriminada de cómo están invirtiendo el dinero de “dudosa reputación” y de fuentes que son lícitas.

“Claro que ya hay investigaciones y la Fiscalía Electoral debe también cumplir con su parte en la esfera penal, nosotros en la esfera administrativa estamos haciendo las nuestras y ustedes van a ver los resultados muy pronto”, aseguró Juncá.

Informó que a través de una herramienta digital que utilizará el TE (verificadocontigo.com) el ciudadano va a poder colaborar e interactuar con estos procesos de investigación.

“De las denuncias que ustedes interpongan, de las fotos que ustedes nos manden, de todo lo que ustedes nos traigan; de eso depende que se pueda perseguir a todas estas personas que están haciendo clientelismo, que están violando la veda, que están dando al traste con un proceso que debe ser limpio, equitativo y transparente”, concluyó Juncá.