Háblenos del proyecto ley 49 que presentó hace unos meses y que fue aprobado en tercer debate. ¿En qué consiste la iniciativa y cuál será el beneficio para los niños panameños?

¿Aumentar las penas va a solucionar los casos de violación?

Claro que no, pero por lo menos los sacamos de las calles durante más tiempo. Estas personas no pueden estar en la calle.

¿Se tiene contemplado algún tipo de reinserción para estos agresores?

Es importantísimo extraerlas de la sociedad, porque estas personas no se robaron una gallina, sino que agredieron de forma permanente a un niño o una niña. Una persona que siente placer al tener relaciones sexuales con un menor de edad no está bien.

¿Por qué si este proyecto es tan importante, demoró tantos meses en ser aprobado por la Asamblea?

En el camino la iniciativa tuvo cambios, porque yo deseaba eliminar los acuerdos de pena, pero la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales nos hizo ver que en algunos casos es necesario, para no revictimizar a los niños agredidos y que el agresor acepte su culpabilidad.

Una de las quejas que recibe el sistema es la poca cantidad de especialistas habilitados para atender estos casos, entre ellos, los psiquiatras forenses. ¿Cómo abordar esta realidad?

La legislación actual permite que los peritos emitan su evaluación por videollamada, pero queda a discreción del juez o la jueza aceptar que lo haga o no. Si el juez exige que sea presencial y el perito no puede asistir o tiene otros casos antes de ese, la audiencia se prolonga.

Estás claro. La realidad es que no tenemos los especialistas suficientes para realizar los procedimientos de manera rápida. A nivel nacional solo hay dos psiquiatras forenses, algo que parece un mal chiste, pero es la realidad. Si en estos momentos hay un caso en Dolega (Chiriquí) y se necesita emitir la evaluación de un psiquiatra forense como perito y, a su vez, hay otro caso en Herrera o Darién, el último caso se va a ir postergando, lo que amplía la mora jurídica.

En esta línea, también se habla del registro de ofensores sexuales, que ya es ley de la República (Ley N°244 de 2021). ¿Cuál es su visión de esta medida y cómo se puede mejorar?

Como idea está bien, pero la misma ley tiene un problema, y es que preserva la identidad del victimario sin tomar en cuenta a las víctimas. El registro pierde el sentido por el cual fue creado si solo pueden acceder al listado los abogados. No sirve de nada tener un registro de agresores sexuales si la ciudadanía no lo puede consultar abiertamente. Lo que necesitamos es tener una herramienta que nos permita identificar dónde están estas personas, porque son ciudadanos que no pueden vivir cerca de una escuela, iglesia o parvulario, porque en esos lugares hay acumulaciones de niños.