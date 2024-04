Los sonados apodos del torneo electoral

Las elecciones generales del 5 de mayo están cada vez más cerca, y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular han intensificado sus estrategias para alzarse con la victoria.

Uno de los recursos que han utilizado muchos de los candidatos en su campaña política son los apodos o sobrenombres, los cuales incluso aparecerán en la boleta de votación como método para ser fácilmente reconocidos por sus electores el día de la escogencia.

Los votantes podrán ver plasmados en las boletas de votación los apodos, algunos jocosos y otros llamativos, como el de Alex “Negro Fino” Charles, candidato a diputado del Partido Popular (PP), por el circuito 8-4.

Para el cargo de diputado también hay otros apodos como el de René “Mompirry” Caballero, del circuito 4-1 por el partido Cambio Democrático (CD); el de “Chicho Foco”, candidato a diputado suplente por el circuito 4-3 del Partido Popular, o el de Alaín Cedeño “El Fren”, candidato a diputado suplente del partido Realizando Metas, por el circuito 8-5, y el de Marisel “La Gorda” Santamaría, candidata a representante por el Partido Alianza en el corregimiento de Escobal en la provincia de Colón.

Pero hay otros apodos que quizá muchas personas no estuvieran tan orgullosas de querer llevar y menos si buscan convencer a sus votantes de sus buenas acciones en caso de ser elegidos este 5 de mayo.

Entre estos están el apodo de Armando “Trampa” Gómez, candidato a alcalde de los partidos Realizando Metas y Alianza por el distrito de Río de Jesús, en Veraguas; el del aspirante a representante de corregimiento de Penonomé cabecera por el PRD, Juan “Capone” Meléndez; el de Ovidio “El Cobarde” Flores, candidato a representante por el partido Alianza, por el corregimiento Victoriano Lorenzo, en Penonomé, y el de Severino “Bellaco” Vega, candidato a diputado por el partido Alianza por el circuito 7-1 en Los Santos.

En otras candidaturas para el cargo de alcalde también participará en esta contienda electoral Alexis “Palillo” Lomba, candidato a alcalde del Partido Panameñista por el distrito de Arraiján, y Diamantina Ábrego “La Brujita”, candidata a alcalde por la libre postulación y el partido PAIS, por el distrito de Chame.

Los candidatos a representante de corregimiento no se quedan atrás. Para este cargo podrán encontrar apodos como el del candidato a representante de Changuinola, por el partido Realizando Metas (RM), Kadith “Lírica” Binns; el aspirante a representante por el corregimiento de Finca 30, en Changuinola, Bocas del Toro, por el partido Alianza Ricardo “Martinelli” Smith; el de Finca 12 por el PRD y Molirena José “Chicharrón” De La Lastra, y el de Finca 51 por el partido Alianza, Omar Sánchez, apodado “Macho Men”

Algunos de los candidatos llevan con orgullo sus apodos, los cuales en su mayoría surgen como una anécdota vivida a lo largo de su vidas o en el calor de sus carreras políticas. Alex “Negro Fino” Charles, candidato a diputado por el circuito 8-4, por el Partido Popular (PP), explica que su apodo surgió hace muchos años cuando la cantante de música típica panameña Sandra Sandoval sacó la canción “Gallina Fina”.

“Yo me puse a pensar, pues si Sandra Sandoval es gallina fina, pues yo soy un negro fino, y comencé a vacilar con mis amistades de la iglesia de que yo soy un negro fino y comenzó a propagarse eso por allí y se convirtió en una manera de empoderamiento de todos nosotros los negros, de que podemos ser gente fina, gente educada, gente pujante y trabajadora”, relató.

Charles, quien es músico (toca el saxofón) y empresario, nació en calle 15 Parque Lefevre y aceptó el reto de enfrentar a otros 44 candidatos que se disputan cinco curules por este circuito 8-4 que comprende los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco.

“Yo quiero trabajar para la comunidad, yo no estoy para robar, yo no estoy para lucrar de la política, yo no estoy para enriquecerme o hacerme más famoso en la política, yo lo que quiero es ayudar a mi pueblo. Si yo como negro me pude superar, yo quiero que toda mi gente también se supere”, precisó. Sostuvo que su visión es lograr que la gente se eduque y que se prepare, para que puedan ser emprendedores y encontrar mejores trabajos, “que el país tenga mejores profesionales, que se puedan convertir en psicólogos, maestros, profesores, ingenieros, que haya gente preparada; queremos ayudar a la juventud para que pueda encontrar trabajo y su sustento”, indicó Charles.

De acuerdo con el magistrado del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá la inclusión de apodos en las boletas de votación es algo que esta establecido en la ley electoral, según lo señala el artículo 402 del Código Electoral.

“Se permite porque en muchos lugares los candidatos son mejor conocidos por sus apodos que por su nombre inscrito, especialmente en el interior”, precisó Juncá.

El artículo 402 del Código Electoral establece que por solicitud del candidato o del partido postulante, el Tribunal Electoral podrá incluir en la boleta única de votación, además del nombre completo de los candidatos, el apodo por el cual son usualmente conocidos.

En el Boletín Electoral del Tribunal Electoral número 5547 podrá ver la lista completa de los candidatos a puestos de elección popular con sus respectivos apodos.