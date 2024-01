Martinelli denuncia a la magistrada presidente de la Corte

El expresidente de Panamá y actual candidato presidencial por el partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, presentó en la Asamblea Nacional una denuncia en contra de lo que él describe como manipulación y arbitrariedades en el sistema judicial panameño.

Martinelli, quien se enfrenta a un caso de casación, acusa a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, de actuar de manera sesgada y filtrar proyectos de fallos a los medios de comunicación.

En la Asamblea Nacional, Martinelli expresó su preocupación por la presunta influencia de la magistrada en su caso, afirmando que “ella quiere que el caso de casación se haga a su manera”.

El exmandatario instó a funcionarios y jueces de la Corte a denunciar las supuestas irregularidades presentadas por la magistrada María Eugenia para garantizar la justicia en Panamá.

“Funcionarios han filtrado a los medios proyectos de fallos. Exhorto a los funcionarios y jueces y quienes trabajan en la Corte a que denuncien las arbitrariedades que está presentando la magistrada María Eugenia para que haya justicia en Panamá”, declaró Martinelli.

Además, el candidato presidencial lanzó un desafío a sus rivales políticos, retándolos a respaldar su inhabilitación. “Hago un reto a todos los candidatos presidenciales: ustedes quieren que me inhabiliten para ver si alguno de ustedes puede ganar. No tienen un plan de gobierno”, afirmó Martinelli.

El expresidente también criticó la presunta injerencia del presidente Laurentino Cortizo en el proceso judicial en su contra.

Aseguró que la magistrada seguiría órdenes del mandatario para lograr su inhabilitación y advirtió sobre las posibles consecuencias de permitir que la justicia tome decisiones que afecten la democracia.

“No puede ser que la magistrada María Eugenia haga lo que quiera en este país y siga órdenes de Laurentino Cortizo para que se me inhabilite. No podemos permitir que la justicia decida la democracia y no los cuatro millones de panameños”, enfatizó Martinelli.