Martinelli niega encuentros con Varela en la Embajada de Nicaragua

El expresidente de la República, Ricardo Marinelli, refutó las declaraciones del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adamés, quien dijo este 15 de abril que el exgobernante mantiene reuniones periódicas con el también exmandatario, Juan Carlos Varela, en la Embajada de Nicaragua en Panamá.

”Nada más lejos de la realidad pues no me acuerdo de cuando fue la última vez que lo ví físicamente, pero no son menos de 11 años”, sentención en su cuenta de X.

Adames señaló en su intervensión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, de la Asamblea Nacional, que Varela “no salía de la Embajada de Nicaragua” para visitar a Martinelli.

El diputado se preguntó si Varela tenía el “síndrome de Estocolmo” pero a la inversa, ya que él habría perseguido a Martinelli durante su admnistración presidencial.

Adames invitó a los medios a investigar las visitas que realiza Varela a la Embajada de Nicaragua en Panamá, en donde se encuentra Martinelli desde este 7 de febrero de 2024.