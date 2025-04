Presidente Mulino: ‘Hasta este momento no hay decisión de Nicaragua’

El presidente José Raúl Mulino insistió la mañana de este jueves 3 de abril que se debe esperar una respuesta de Nicaragua sobre el asilo otorgado al expresidente Ricardo Marinelli.

“Hasta este momento no hay decisión de Nicaragua” sobre el asilo a Martinelli... si no ese avión no puede despegar de Panamá, planteó.

Mulino explicó que Panamá ha entregado los requerimientos sobre la petición de alerta roja a Interpol y un documento de la Corte Suprema de Justicia, el cual hace referencia que es una decisión del Ejecutivo y que no pasa por el Órgano Judicial.

El mandatario explicó que luego que se le reconoció el asilo el siguiente paso es el salvoconducto, lo cual conlleva al asilo territorial.

También aprovecho para recordar que en este país no había otra persona que hubiera manejado más asilos diplomáticos que él.

El mandatario recordó que Panamá no es el que tipifica ese asilo y recordó que las convenciones de La Habana y Caracas señalan que eso le corresponde al país asilante.

“Esa es una decisión privativa del estado asilante... tampoco ese asilo fue hecho en mi gobierno”, recordó.

Mulino afirmó a los medios de comunicación presentes en el anfiteatro de la Presidencia que él no sabía de ninguna petición de Nicaragua.

“Si tu sabes que esta pidiendo me lo dices porque yo no lo sé”, dijo.

Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde este 7 de febrero 2024. El pasado 27 de marzo se le otorgo un salvoconducto para que pueda viajar, sin embargo el plazo venció este 31 de marzo.

La administración Mulino le otorgó una prórroga de 72 horas para que pueda viajar a Nicaragua.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, detectó una posible “emboscada” contra el exmandatario se negaron a recibirlo.

Murillo leyó un comunicado del Gobierno de Nicaragua este 31 de marzo en el que señalaban que les parecía extraño que primero emitieran el salvoconducto y luego solicitarán una alerta roja a la Interpol contra Martinelli.

La copresidenta también criticó la posición del presidente José Raúl Mulino contra Nicaragua, especialmente en la votación para presidir el Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Para Murillo, la posición de Mulino afectaba los intereses de Nicaragua en el SICA.