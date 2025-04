Mulino descarta ‘chantaje’ de Nicaragua por el asilo al expresidente Martinelli

El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó la mañana de este jueves 3 de abril un “chantaje” de Nicaragua para que otorgue el asilo al exmandatario Ricardo Martinelli a cambio de un voto a la hora de elegir al presidente del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA).

Mulino dijo que él no vio el pronunciamiento de la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, sobre el asilo y la posición de Panamá sobre el SICA.

Al ser cuestionado sobre que solicitaba Nicaragua para darle el asilo al expresidente Martinelli dijo que él no lo sabía.

“En materia de política exterior por crítica que sea la situación yo no especulo. Vamos a esperar el plazo dado, de lo contrario actuaré en concordancia, pero hasta este momento, no hay decisión de Nicaragua en aceptar al expresidente Martinelli y ese avión no puede despegar de Panamá”, contó Mulino.

”Nuestra obligación es transportar a Martinelli al lugar de salida y debidamente protegido y garantizarle su inmunidad y protección diplomática, que se lleva a Nicaragua con él. Que yo sepa, eso es todo lo que se ha pedido”, añadió.

El presidente explicó que el asilo reconocido genera el salvoconducto, que es lo que da paso al asilo territorial. Por lo tanto, dijo, que el asilo no fue tipificado por Panamá, y le corresponde al estado asilante decidir si es político o no.

”Esa es una decisión solo del estado asilante”, indicó Mulino, quien además aclaró que el asilo otorgado no se dio durante su administración, ya que lo único que analizó fue otorgar el salvoconducto.

”De esa decisión acá los requerimientos, que de manera formal se ha solicitado, se han dado y de manera formal”, añadió.

Migración

El mandatario informó que de lo que va en abril del 2025, las autoridades migratorias panameñas han reportado el ingreso de siete migrantes irregulares. Mencionó que hasta el momento, el flujo se mantiene en 207 personas.

Agregó que continua con los trabajos de repatriación con los Estados Unidos, de enviar los migrantes irregulares que pasan, a través de la selva del Darién, con el objetivo de ingresar a los Estados Unidos.

Mulino expresó que la razón del bajo flujo migratorio se debe por su estrategia de cerrar la selva del Darién. “Fue determinación y liderazgo de nuestras unidades fronterizas”, sentenció.

Sobre el flujo invertido, destacó que no se están reportando altos tránsitos de personas, una situación que les permite mantener un control y orden.