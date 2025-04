Proyecto de amnistía naufraga; lo tachan de distracción ante crisis con EE.UU.

El proyecto de ley 235, que planteaba una amnistía por delitos políticos para personas vinculadas en casos de corrupción, quedó sepultado este martes en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tras ser rechazado por los comisionados.

La discusión de la propuesta, textualmente descrita por su proponente, el diputado perredista Jairo Salazar, como una “camisa” para el expresidente Ricardo Martinelli, arrancó a las 9:15 de la mañana con un auditorio lleno de simpatizantes del expresidente.

El primero en tomar la palabra fue el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, quien señaló que los delitos descritos en el proyecto y que estarían cubiertos por la amnistía corresponden a delitos comunes, como el blanqueo de capitales y el enriquecimiento injustificado.

En esa misma línea le siguió el diputado de Vamos Roberto Zúñiga, quien argumentó que tanto la jurisprudencia como los fallos de la Corte Suprema en torno al tema y el Código Penal, esclarecían qué se entendía por delitos políticos, dentro de la doctrina de ubicarlos como delitos contra la personalidad jurídica del Estado.

“No vamos a permitir que se legalice la impunidad”, sostuvo Zúñiga, quien cuestionó que la amnistía buscaba legislar en favor de las personas sentenciadas, procesadas o que resulten procesadas dentro de los casos de corrupción de alto perfil: Odebrecht, Blue Apple y New Business.

Luego le correspondió hablar al diputado del gobernante partido Realizando Metas (RM) y presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, que hizo un encendido discurso en defensa de Martinelli.

Este rechazó que su respaldo fuera un apoyo a la corrupción, tildando a la Corte y a la justicia en general como “corrupta”.

En una larga intervención, Camacho ordenó su alegato del proyecto sobre la base de que existe una corrupción en el sistema de justicia, con especial hincapié en la gestión del expresidente Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Porcell.

“Aquí la corrupción más grande está en el Ministerio Público y el Órgano Judicial”, declaró el diputado de RM, quien admitió que el propio Varela iba ser beneficiado con el proyecto.

Camacho reconoció, además, que existen sectores en el oficialismo que no respaldaban una ley de este tipo para Martinelli, esto un día después de que el presidente, José Raúl Mulino, cuestionara el proyecto.

Dentro de ese mismo esquema, Salazar justificó su propuesta bajo la tesis del equipo legal de Martinelli. Insistió en que se trató de un juicio “amañado” y que el objetivo era inhabilitarlo para que no corriera en las últimas elecciones presidenciales. “¿Por qué la gente de los bancos no está presa, dónde se lava dinero, en el aire?”, dijo en referencia a la condena al líder de RM a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New business. Una intervención que fue interrumpida varias veces por vítores y aplausos de los asistentes, algunos uniformados con camisetas amarillas y el eslogan “Free Martinelli”, que el propio Salazar definió como la “fanaticada” del expresidente.

Por su parte, el también diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, hizo hincapié en que sí hubo persecución durante la administración de Varela junto con Porcell, aunque precisó que en el caso de Martinelli, la condición de “delito político” que se le atribuye a este no había sido acreditada de manera clara.

El diputado rechazó que Varela se viera beneficiado por el proyecto e incluso dijo que al expresidente se le habría visto en la Embajada nicaragüense, donde se encuentra asilado Martinelli desde febrero de 2024. “Ahora [Varela] no sale de la Embajada de Nicaragua, ¿esto qué es, síndrome de Estocolmo? ¿Cuando el secuestrado se enamora del secuestrador?”, se preguntó Adames sin dar mayores detalles.