Omar Jaén Suárez: ‘Cualquier conflicto que tenga EE. UU. con Panamá debe resolverse mediante la diplomacia’

¿Qué valoración hace del conflicto que hay entre Panamá y Estados Unidos?

¿Cómo ha visto la reacción de Panamá? ¿Siente que está siendo adecuado?

¿Considera que hay algo de veracidad en los ataques de Trump?

Lo poco que he visto me ha dejado muy sorprendido, porque son falsedades de tal magnitud que uno no sabe si reír o llorar. Primero, comenzar a decir que aquí murieron 38.000 estadounidenses durante la construcción del Canal, por EE.UU. entre 1904 y 1914.

¿Cuáles son los derechos que tiene Estados Unidos sobre el Canal de Panamá?

¿Qué es el Tratado de Neutralidad?

¿Entonces, no pueden intervenir?

¿Y los puertos?

¿Fue un trato justo para Panamá?

¿Se debería replantear ese negocio? ¿Buscar otra empresa?

Eso es un asunto legal y económico. A mí no me compete decir qué es lo que tiene que hacer Panamá en ese tema, pero muchos piensan que sí, que Panamá debe tomar acciones para subsanar el error que cometió el gobierno anterior y que, sobre todo, no se obstaculice el desarrollo portuario del país.

Desde EE.UU. llegan voces que exigen a Panamá dejar de hacer negocios con China e incluso, romper relaciones diplomáticas.

La decisión del gobierno de [Juan Carlos] Varela de establecer relaciones diplomáticas con China era la correcta. China es una de las potencias mundiales y, además, la potencia del Pacífico, que es donde estamos. Es el segundo usuario del Canal y no podemos ignorar esa realidad, de la misma manera que la mayor parte de los Estados, de la comunidad internacional, tienen relaciones con la China Popular.

El problema no es ese, sino la negociación que se hizo, porque, a mi juicio, no fue la más responsable. Hubo varios puntos en los que Panamá no supo hacer una buena negociación.

En primer lugar, se le debió exigir a China que se adhiriera al protocolo del Tratado Neutralidad que, en estos momentos, es nuestra principal coraza, contra las pretensiones de Estados Unidos de tomarse el Canal.

China no se ha adherido y es la única potencia marítima que no lo ha hecho, con la excusa de que Taiwán forma parte del Protocolo, pero Taiwán y China participan en la APEC, que es la asociación de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y nunca ha objetado la presencia de Taiwán, de manera que esa excusa es muy pobre.

Panamá debería exigirle hoy en día que lo haga. Es una de las primeras cosas que China tiene que hacer si quiere respetar tanto a Panamá como al tratado de Neutralidad.

En segundo lugar, este país decidió no abrir oficinas comerciales en Taiwán. 91 Estados de la comunidad internacional tienen oficinas comerciales en Taiwán y viceversa, y China nunca lo objetó. Yo no entiendo por qué Panamá ayudó eso, allí hay algo que no me cuadra.

En tercer lugar, no hemos visto los beneficios reales de esa relación. En los países vecinos, China ha hecho estadios, bibliotecas y otras cosas. Aquí, solo un estudio de un pretendido 'trencito' a David, Chiriquí. Eso, francamente, da pena [...] Panamá tenía la sartén por el mango y no lo contrario.

Si hubieran querido hacer un tren, debían hacer un estudio desde Medellín (Colombia), hasta San José (Costa Rica). Esos son los dos puntos con los que deberíamos comunicarnos por tierra, dependiendo de lo que diga el estudio.