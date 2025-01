‘Panamá no discrimina con tarifas’, desmienten a Trump en audiencia del Senado de EE.UU.

De lo que no se habló fue de la inversión panameña de más de 5 mil millones de dólares en la ampliación del Canal, de los muertos chinos, afroantillanos y panameños durante la construcción, ni del contexto histórico que llevó a la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Dentro de las paredes del Senado no se habló del 9 de enero de 1964 ni de la Zona, solo que el presidente Jimmy Carter dio el Canal sin razón aparente a Panamá.

Seguridad y peajes

La reunión estuvo dirigida por el presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense, el senador republicano Ted Cruz. Comparecieron como testigos expertos Louis Sola, presidente de la Comisión Marítima Federal (FMC por sus siglas en inglés), Daniel Maffei, comisionado de la FMC, Joe Kramek, presidente del Consejo Mundial de Transporte Marítimo (WSC) y el abogado Eugene Kontorovich, profesor de la Escuela de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason y miembro del Heritage Foundation,

Cruz repitió puntos clave del discurso de Trump sobre el Canal, afirmando que la presencia china en los puertos es una amenaza para la seguridad nacional de su país.

“Compañías chinas están ahora mismo construyendo un puente a través del Canal a paso lento para que demore casi una década. Y compañías chinas controlan puertos de contenedores en cada extremo [del Canal]. El puente parcialmente completo le da a China la habilidad de bloquear el Canal sin aviso y los puertos son puntos de observación para coordinar esa acción”, manifestó Cruz. “Esta situación, considero, representa riesgos agudos para la seguridad de Estados Unidos. Mientras tanto, las altas tarifas por el tránsito del Canal afectan desproporcionadamente a los estadounidenses, porque la carga estadounidense representa tres cuartos de los tránsitos por el Canal”, añadió.

De frases similares se hicieron eco sus copartidarios durante la audiencia, pero los testigos refutaron puntos clave. “Considero que los cargos y los peajes no son un problema porque ellos [Panamá] no discriminan entre países”, declaró el abogado Kontorovich cuando se le cuestionó sobre posibles violaciones al Tratado de Neutralidad. “Pagamos más porque lo usamos más, pero no es discriminatorio por nacionalidad,” acotó.

El presidente de la FMC, Louis Sola, detalló que el único caso que encontraron de cobros posiblemente injustos fue con líneas de cruceros. “Nos han llegado reclamos de líneas de cruceros alegando que no estaban recibiendo reembolsos por sus peajes. Cuando investigamos, encontramos un decreto ejecutivo panameño que específicamente decía que si una línea de cruceros se detenía en cierto puerto podía ser reembolsada el 100 % de sus peajes. Hasta donde conozco, es la única instancia que existe”, concluyó Sola. El pago al que hace referencia es responsabilidad de la Autoridad de Turismo de Panamá, no de la ACP.

En lo que sí coincidieron los testigos es en la posible amenaza de la presencia de empresas chinas cerca al Canal, refiriéndose a los puertos de Cristóbal y Balboa manejados por la empresa Hutchison Ports, subsidiaria de Hutchison Holdings con sede en Hong Kong.

“La presencia de compañías chinas sí levanta preocupaciones serias respecto a la neutralidad”, apuntó Kontorovich. Para el abogado, agentes de inteligencia chinos podrían mezclarse entre los civiles y posiblemente se violaría el tratado de neutralidad.

El senador republicano de Alaska, Dan Sullivan, presentó un escenario hipotético catastrófico en que la República Popular China invadiera Taiwán y diera órdenes a Hutchison Ports a bloquear el Canal de Panamá. Mientras que el senador republicano (nacido en Colombia), Bernie Moreno, aseguró, sin ningún tipo de evidencia, que China patrocinaba el crimen organizado en la selva de Darién y planteó que su presencia es un riesgo para la seguridad del Canal.

Los expertos invitados recalcaron no ser expertos en seguridad nacional, recordando que su área de experticia es la económica (y legal en el caso de Kontorovich). Sin embargo, Daniel Maffei, comisionado de la FMC, señaló que si tanto les preocupaba la presencia de empresas chinas, especialmente Hutchison Ports, entonces había muchos países más a los que prestar atención.

“Estoy un poco confundido al por qué algunos senadores hacen estas preguntas y no están preocupados porque uno de los puertos más grandes de Reino Unido está controlado por la misma empresa. O como el puerto El Pireo de Atenas, uno de los más grandes del Mediterráneo, es administrado por una empresa china”, destacó Maffei, añadiendo que Hutchison Ports tiene presencia en 24 países alrededor del mundo, manejando incluso el Canal de Suez en Egipto.