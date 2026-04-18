Partido Cambio Democrático se reorganiza territorialmente con miras electorales

La presidenta del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, aseguró este sábado 18 de abril que el colectivo se encuentra en una fase de reorganización territorial con miras a presentar una propuesta política “completa y robusta” de cara a futuros procesos electorales.

Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación en una jornada de capacitación dirigida a convencionales y suplentes de los circuitos 7-1 y 7-2, realizada este sábado en la provincia de Los Santos, la dirigente destacó que el partido trabaja en construir una oferta alineada con las principales demandas ciudadanas.

“Nos estamos preparando para llevar una propuesta que cumpla con las expectativas de la población, que refleje lo que aspiran los panameños: trabajo, progreso, seguridad y educación”, manifestó Ábrego.

La líder política también se refirió al tema de posibles alianzas y candidaturas presidenciales, señalando que, aunque será un asunto que deberá abordarse en su momento, aún es prematuro entrar en ese debate.

“Definitivamente habrá que hablar de alianzas y candidatos presidenciales, pero en este momento estamos enfocados territorialmente, recorriendo el país y reuniéndonos con nuestra gente”, afirmó.

En ese sentido, detalló que el CD ya ha desarrollado actividades en provincias, como Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá, y adelantó que próximamente continuarán su agenda en Colón y Herrera.

De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, el CD se mantiene entre los tres colectivos políticos con mayor cantidad de inscritos en el país.