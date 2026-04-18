Las 5 noticias que marcan la tarde de hoy | 18 de abril

Cuba apuesta por el diálogo pese a tensiones

Cuba aseguró que está preparada para defenderse ante cualquier amenaza, pero mantiene su postura de priorizar el diálogo con Estados Unidos. En medio de una crisis económica y energética, el gobierno cubano busca una salida negociada que reduzca tensiones, aunque reconoce que las relaciones siguen siendo complejas por las políticas de presión de Washington.

Juramentación de Carrizo no está en agenda del Parlacen

La presidenta del Parlacen confirmó que la juramentación de José Gabriel Carrizo no figura en la agenda de sesiones del 21 y 22 de abril. Aunque el tema ha sido impulsado por sectores políticos, su posible incorporación sigue generando debate, especialmente por cuestionamientos legales y el contexto judicial del exvicepresidente.

Motorizados de apps no son considerados trabajadores

La ministra de Trabajo aclaró que los repartidores de aplicaciones digitales no son empleados formales, sino trabajadores independientes. Además, advirtió sobre el cumplimiento de la regla que exige un 90% de trabajadores panameños, en medio de discusiones sobre cómo regular este tipo de empleo en el país.

Irán amenaza a buques en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que cualquier embarcación que se acerque al estrecho de Ormuz podría ser considerada un objetivo. Esta declaración eleva la tensión en una zona clave para el comercio mundial de petróleo, aumentando el riesgo de un conflicto con impacto global.

5. Piden modernizar regulación de plataformas digitales

El presidente de la Cámara Digital de Panamá señaló que no es viable regular las plataformas tecnológicas con normas antiguas. Destacó la necesidad de actualizar las leyes para adaptarlas a la economía digital, evitando frenar la innovación mientras se establecen reglas claras para el sector.