Apede advierte el impacto del Decreto No. 10 en las plataformas de transporte y la libre empresa en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestó la tarde de este sábado 18 de abril su preocupación por el Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026, al considerar que la normativa podría afectar la libre empresa, la innovación y las oportunidades económicas vinculadas al transporte por plataformas digitales.

En un comunicado, el gremio reconoció la necesidad de establecer reglas claras que garanticen la seguridad y calidad del servicio; sin embargo, advirtió que el decreto introduce un modelo restrictivo que limita el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento.

La reacción del gremio se conoce luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara la mañana de este sábado que revisará el alcance del Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026, luego de las reacciones generadas por el nuevo marco regulatorio del transporte selectivo de lujo mediante plataformas digitales.

A través de una publicación en la red social X, Mulino señaló que ha estado “leyendo muchas opiniones” sobre la normativa y adelantó que este lunes 20 de abril sostendrá una reunión con autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Ministerio de Gobierno para analizar los distintos puntos de vista.

“No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, expresó Mulino.

Según Apede, el nuevo esquema otorga mayor control a la ATTT, exige la integración de los conductores a prestatarias y reduce el rol de las plataformas a simples intermediarias tecnológicas, lo que representaría —a su juicio— un retroceso frente a modelos más abiertos y competitivos.

El gremio también alertó que la obligatoriedad de operar mediante prestatarias podría generar barreras adicionales, elevar costos y reducir la autonomía de los conductores, impactando directamente a miles de emprendedores que dependen de estas aplicaciones para generar ingresos.

Otro de los puntos críticos señalados es la facultad del Estado para fijar tarifas. Aunque responde a criterios tradicionales del transporte público, Apede considera que esta medida limita la capacidad de las plataformas digitales para ajustarse a la oferta y la demanda en tiempo real, lo que podría afectar la disponibilidad del servicio, especialmente en horas pico.

Asimismo, la organización advirtió que los nuevos requisitos administrativos y operativos podrían incrementar la burocracia, dificultando la actividad económica y enviando señales negativas al clima de inversión, particularmente en sectores como tecnología, innovación y economía colaborativa.

Apede también destacó posibles efectos en el turismo, al restringir opciones de movilidad modernas y valoradas por visitantes internacionales, así como en la clase media panameña, que ha encontrado en estas plataformas una fuente adicional de ingresos.