Díaz-Canel: Cuba está lista para defenderse, pero apuesta por el diálogo con Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado 18 de abril que su país está dispuesto a defenderse ante cualquier agresión, aunque insistió en que la vía del diálogo y el entendimiento con Estados Unidos es el camino necesario para evitar una escalada de tensiones.

Durante declaraciones ofrecidas en la ciudad de La Habana a la cadena teleSUR, Díaz-Canel afirmó que en la isla “habrá disposición para defender el país”, pero subrayó que un escenario de confrontación no beneficia ni al pueblo cubano ni al estadounidense.

“Estamos dispuestos a defender la paz, enfrentar una agresión. En Cuba va a haber combate (...) pero eso no es lo que necesita ni el pueblo norteamericano ni el pueblo cubano”, expresó.

Díaz-Canel sostuvo que Cuba y Estados Unidos deben avanzar hacia un espacio de entendimiento que permita alejarse del conflicto y fortalecer la cooperación bilateral.

En ese sentido, el mandatario abogó por desarrollar intercambios en distintos ámbitos que contribuyan al bienestar de ambas naciones.

El gobernante cubano planteó que tanto su administración como la de Estados Unidos deben facilitar un acercamiento basado en el respeto mutuo, sin condicionamientos ni presiones externas. “Tenemos que ser capaces de encontrar, desde una base de igualdad y respeto a los sistemas políticos, espacios de entendimiento”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de identificar áreas comunes de cooperación que permitan enfrentar amenazas compartidas y garantizar la seguridad y la estabilidad, no solo de ambos países, sino también de la región latinoamericana y caribeña.

Díaz-Canel reiteró que este proceso debe sustentarse en principios como la reciprocidad, el derecho internacional y el respeto entre naciones, insistiendo en que es posible avanzar hacia una relación menos confrontativa y más colaborativa entre Estados Unidos y Cuba.