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Todo buque que se acerque a Ormuz será ‘tomado como objetivo’, advierten Guardianes de la Revolución iraníes

Un buque fondeado frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026.
Un buque fondeado frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. EFE | Archivo
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AFP Servicios
  • 18/04/2026 14:41
‘Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán’, dijeron los Guardianes de la Revolución.

La Armada de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”.

“Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, según un comunicado publicado en Sepah News, el sitio web de los Guardianes de la Revolución.

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