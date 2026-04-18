Todo buque que se acerque a Ormuz será ‘tomado como objetivo’, advierten Guardianes de la Revolución iraníes

<b>La Armada de los Guardianes de la Revolución</b>, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será <b>'tomado como objetivo'</b>.'Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo', según un comunicado publicado en <b>Sepah News</b>, el sitio web de los Guardianes de la Revolución.