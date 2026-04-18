Ministerio de Salud prohíbe certificados de salud mental para empleo y estudios en Panamá

<a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud (Minsa) </a>ordenó la suspensión inmediata del uso de certificados de salud mental como requisito para trámites laborales y educativos en Panamá, mediante una circular emitida este 15 de abril de 2026.La medida, dirigida a universidades públicas y privadas, establece que queda <b>'terminantemente prohibido' </b>solicitar este tipo de documentos para procesos administrativos, incluyendo contrataciones, ascensos o acceso a servicios, al considerar que vulnera derechos fundamentales.De acuerdo con la circular firmada por la Dirección General de Salud Pública, la decisión se sustenta en la <b>Ley No. 364 de 2023</b>, que reconoce la salud mental como un derecho humano, así como en el <b>Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024</b>, que prohíbe la discriminación basada en condiciones de salud mental.El documento advierte que exigir certificaciones generales de salud mental carece de sustento técnico y científico, ya que no permiten evaluar de forma objetiva el desempeño laboral, académico o social de una persona. Además, señala que este tipo de prácticas puede fomentar estigmatización y exclusión.'El uso de certificados de salud mental como requisito general desvía recursos especializados y no responde a criterios clínicos válidos', indica la circular, que también subraya que cualquier evaluación debe ser individual, justificada y vinculada a funciones específicas.Entre las disposiciones, el Minsa instruye a las instituciones a revisar y modificar sus reglamentos internos para eliminar este requisito, así como a garantizar el acceso a servicios de salud mental sin condicionamientos.Asimismo, se aclara que las evaluaciones de salud mental solo podrán solicitarse en casos puntuales, cuando exista una justificación técnica y conforme a criterios establecidos en la normativa vigente, y nunca como un requisito general.La entidad reiteró que esta medida busca proteger la dignidad de las personas, evitar la discriminación y promover un enfoque más inclusivo en el acceso al empleo y la educación en el país.